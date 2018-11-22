«Рома» и «Интер» хотят купить футболиста Влашича у ЦСКА

Полузащитник «Эвертона» и сборной Хорватии Никола Влашич, выступающий на правах аренды за московский ЦСКА, может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает «Газета.ру», на 21-летнего игрока претендуют «Интер», «Милан» и «Рома». Сумма сделки может составить порядка €12 млн.

Влашич перешел в ЦСКА летом 2018 года. Аренда футболиста рассчитана на год. При этом у красно-синих нет права первоочередного выкупа хорвата. Его контракт с «Эвертоном» действует до 2022 года.

3 октября ЦСКА со счетом 1:0 обыграл мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Тогда Влашич забил единственный гол.

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