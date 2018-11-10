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Влашич: «В составе «Зенита» выделю Дзюбу»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче против лидера чемпионата России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В эти выходные столичному ЦСКА предстоит сыграть против «Зенита» в рамках 14-го тура РПЛ. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу (31 очко), а армейцы занимают пятое место (20 очков). В преддверии сложнейшего матча своими ожиданиями с «Известями» поделился один из лучших игроков ЦСКА Никола Влашич.

— Нас ждет очень тяжелая игра, — заявил «Известиям» хорватский полузащитник. — «Зенит» идет первым в таблице, и мы должны их обыгрывать, если рассчитываем бороться за победу в чемпионате.

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Также Никола Влашич рассказал, кого из игроков соперника он считает наиболее опасным.

— В составе «Зенита» я могу выделить Артема Дзюбу, — продолжил футболист. — Он отличный нападающий. Также у них есть Клаудио Маркизио, перешедший этим летом из «Ювентуса». Вообще, в петербургском клубе собрано много сильных игроков, но нам по силам с ними бороться.

Участие Артема Дзюбы в предстоящем матче пока остается под вопросом. Из-за повреждения он пропустил встречу с «Бордо» (1:1) в Лиге Европы в минувший четверг, и неясно, сумеет ли форвард восстановиться к игре с ЦСКА.

ЦСКА минувшим летом значительно обновил и омолодил состав. Это не помешало команде Виктора Гончаренко обосноваться вблизи первой тройки. Но из четырех последних матчей чемпионата в трех армейцы не смогли одержать победу — были проиграны встречи с «Локомотивом» (0:1), «Краснодаром» (1:2), а субботняя игра с «Динамо» завершилась нулевой ничьей.

«Зенит», хоть и одерживает победы, в условиях борьбы на два фронта — в чемпионате России и Лиге чемпионов — также испытывает игровые трудности. Но за счет характера петербуржцы пока исправно набирают очки.

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