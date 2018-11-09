ФК «Рома» заинтересовался полузащитником ЦСКА Ахметовым

Итальянский ФК «Рома» заинтересовался полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Об этом сообщает Calciomercato.

Игра 20-летнего игрока московского клуба в матчах группового этапа Лиги чемпионов впечатлила спортивного директора «Ромы» Рамона Мончи. Как пишет «Спорт-Экспресс», специалист продолжит наблюдать за футболистом и рассматривать его в качестве потенциального новичка итальянского клуба.

Ильзат Ахметов перешел в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» и уже успел провести за армейцев 17 матчей и сделать две результативные передачи. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 2022 года.