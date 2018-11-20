«Зенит» готов отдать в аренду или продать Оздоева в зимнее трансферное окно

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в «Зените».

Вероятность ухода хавбека оценивается как высокая, отметил представитель сине-бело-голубых. Он рассказал, что главный тренер команды Сергей Семак не видит места для хавбека в составе, рассчитывая на других игроков.

«Зенит» готов отдать Оздоева в аренду или продать в зимнее трансферное окно. Интерес к футболисту проявляют клубы из Бельгии, Голландии и Турции. Они готовы арендовать Оздоева до конца сезона.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в семи официальных матчах.

Ранее 20 ноября стало известно, что футболисты российской сборной сыграют в белом комплекте формы против команды Швеции в матче Лиги наций. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды.