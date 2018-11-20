Прямой эфир

Сборная России по футболу выйдет в белой форме в матче со Швецией

0
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты сборной России сыграют в белом комплекте формы против команды Швеции в матче Лиги наций. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Вратарь российской команды выйдет на матч в зеленой футболке и зеленых трусах, пишет «Спорт-Экспресс». Белый комплект формы считался выездным для сборной РФ на чемпионате мира – 2018.

Встреча второй группы лиги В между сборными России и Швеции пройдет в Стокгольме во вторник. Начало в 22:45 мск. Россиянам достаточно сыграть со шведами вничью для завоевания первого места в группе. Хозяевам необходима только победа.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил на пресс-конференции 19 ноября, что основным голкипером национальной сборной России по футболу в матче против команды Швеции будет вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев.

По итогу встречи станет известно, какая команда займет в группе первое место и получит путевку в высший дивизион Лиги наций — лигу A.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
Лунев будет защищать российские ворота в матче против Швеции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017