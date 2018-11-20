Сборная России по футболу выйдет в белой форме в матче со Швецией

Футболисты сборной России сыграют в белом комплекте формы против команды Швеции в матче Лиги наций. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщается в официальном Twitter российской национальной команды.

Вратарь российской команды выйдет на матч в зеленой футболке и зеленых трусах, пишет «Спорт-Экспресс». Белый комплект формы считался выездным для сборной РФ на чемпионате мира – 2018.

Встреча второй группы лиги В между сборными России и Швеции пройдет в Стокгольме во вторник. Начало в 22:45 мск. Россиянам достаточно сыграть со шведами вничью для завоевания первого места в группе. Хозяевам необходима только победа.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов сообщил на пресс-конференции 19 ноября, что основным голкипером национальной сборной России по футболу в матче против команды Швеции будет вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев.

По итогу встречи станет известно, какая команда займет в группе первое место и получит путевку в высший дивизион Лиги наций — лигу A.