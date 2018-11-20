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Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций

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Фото: REUTERS/Leon Kuegeler
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Футболисты национальной команды Нидерландов сыграли вничью со сборной Германии в заключительном туре группового этапа Лиги наций УЕФА и вышли в финальный турнир.

Встреча команд состоялась в немецком городе Гельзенкирхен и завершилась со счетом 2:2. В составе немецкой сборной отличились Тимо Вернер и Лерой Сане, у голландцев — полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес и Вирджил ван Дейк.

В результате сборной Нидерландов удалось набрать семь очков и занять первое место в группе 1 лиги А. Команда Германии оказалась лишь на третьем месте — их опередила французская сборная, пишет «РИА Новости».

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе с Нидерландами в нем также примут участие сборные Швейцарии, Португалии и Англии.

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