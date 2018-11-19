Лунев будет защищать российские ворота в матче против Швеции

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев будет основным голкипером национальной сборной России по футболу в матче против команды Швеции. Встреча пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций, сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции 19 ноября.

«Лунев сыграет с первых минут в матче Лиги наций против шведов», — отметил Черчесов.

Встреча пройдет 20 ноября в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» в 22:45 мск. Как сообщает ТАСС, в сборную на игру Лиги наций против шведов были вызваны голкиперы Маринато Гилерме («Локомотив») и Антон Шунин («Динамо»).

Для сохранения лидирующей позиции российским футболистам необходимо не проиграть Швеции. По итогу этой встречи станет известно, какая команда займет первое место в группе и получит путевку в высший дивизион Лиги наций — лигу A.

14 ноября сообщалось, что в товарищеском матче против команды Германии Лунев был основным вратарем. Российская команда проиграла со счетом 0:3.