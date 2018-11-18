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«Зенит» обыграл «Шальке-04» в товарищеском матче

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Питерский «Зенит» одержал победу в товарищеском матче с немецким футбольным клубом «Шальке-04» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в воскресенье, 18 ноября.

Первый гол в ворота немецкой команды на шестой минуте забил полузащитник сине-бело-голубого клуба Матиас Краневиттер. Отмечается, что на счету аргентинца 43 матча за «Зенит» и три результативные передачи. Футболист «Шальке-04» Стивен Скрыбски отправил мяч в ворота «Зенита» на 35-й минуте. Второй мяч «Шальке-04» на 79-й минуте реализовал полузащитник Магомед Оздоев. Прошедшая встреча стала 11-й по счету для Оздоева.

Матч посетили 41 тыс. зрителей, пишет 78.ru. Всего стадион вмещает 67 тыс. болельщиков.

«Шальке-04» занимает 14-е место в чемпионате Германии. У команды 10 очков после 11 матчей. Следующая встреча немецкого клуба пройдет с «Нюрнбергом» 24 ноября.

Ранее стало известно о возможном переходе аргентинского футболиста «Зенита» Леандро Паредеса в «Милан».

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