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Напавший на Глушакова фанат отказался извиниться перед футболистом

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Фото: РЕН ТВ
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Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов не будет извиняться перед капитаном команды Денисом Глушаковым за нападение во время матча Лиги Европы. Об этом он рассказал в интервью Sport24.ru.

«Я не желаю ни о чем. <...> Перед Глушаковым извиняться не буду. Единственное — перед клубом хотелось бы», — отметил болельщик.

При этом он подчеркнул, что его позиция по отношению к Глушакову не изменилась, несмотря на то что команда одержала несколько побед в последних матчах.

Инцидент произошел во время матча между «Спартаком» и «Рапидом», состоявшегося 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 70-й минуте Голунов выбежал на поле и направился к капитану московской команды Денису Глушакову.

Между футболистом и болельщиком произошла словесная перепалка. Драку предотвратили футболисты «Спартака» и стюарды. Фаната увели с поля в подтрибунное помещение. В его отношении завели дело по статье КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Голунова приговорили к десяти суткам административного ареста, а также запретили посещать футбольные матчи сроком на пять лет.

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