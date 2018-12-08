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«Спартак» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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«Спартак» в гостях разгромила махачкалинский «Анжи» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).  Встреча в Каспийске завершилась со счетом 3:0.

Первый гол в матче москвичи забили в добавленное к первому тайму время, с 11-метрового отличился Зе Луиш. На 55-й минуте также с пенальти забил Луис Адриано. На 84-й минуте Зе Луиш сделал дубль уже с игры.

Теперь на счету 27-летнего форварда из Кабо-Верде 7 голов в 14 матчах премьер-лиги. В списке бомбардиров он вышел на второе место и уступает только Федору Чалову из ЦСКА. На счету армейского игрока 9 забитых мячей в 17 встречах.

На зимнюю паузу «красно-белые» ушли на 4-м месте в турнирной таблице с 28 очками. Первое место в чемпионате России в текущем сезоне занимает «Зенит». В активе петербургского клуба 34 очка. Далее следуют «Краснодар» с 32 очками. Оба клуба имеют матч в запасе. На третьей строчки расположился ЦСКА. У них в активе 30 очков.

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