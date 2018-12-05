«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в 1/4 Кубка России

Футболисты московского «Спартака» на своем поле сыграли вничью (1:1) с екатеринбургским «Уралом» в первом матче четвертьфинала Кубка России.

В составе московской команды гол соперникам забил Софьян Ханни на 48-й минуте матча. Гости ответили на 67-й минуте, мяч забил Владимир Ильин, пишет «РИА Новости».

Теперь командам предстоит провести ответный матч — на этот раз в Екатеринбурге. Предварительно, он намечен на 23 или 24 февраля 2019 года.

4 декабря президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что футбольный сезон-2019/20 начнется матчем за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля 2019 года.

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