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«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

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Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

Защитник вылетит в Италию в понедельник, 3 декабря, где пройдет медицинский осмотр. После этого футболист подпишет контракт с московским клубом.

Трансфер обойдется «Спартаку» в 7 млн. «Флуминенсе» владеет 50% прав на игрока, поэтому получит половину суммы. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость футболиста оценивается в 1,5 млн.

21-летний Лукас в текущем сезоне провел 51 матч в составе «Флуминенсе». Футболист не отметился результативными действиями.

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