«Спартак» в рамках РПЛ победил столичный «Локомотив»

Футболисты московского «Спартака» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли со счетом 2:1 московский «Локомотив». Игра состоялась 2 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Уже на шестой минуте свой первый гол в 2018 году забил капитан красно-белых Денис Глушаков. В конце первого тайма — на 38-й минуте — преимущество спартаковцев удвоил бразильский нападающий Луис Адриано, сообщается на сайте РПЛ.

У московского «Локомотива» единственный гол на 79-й минуте забил перуанский форвард Джефферсон Фарфан. На 69-й минуте не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака» «железнодорожник» Федор Смолов. Ворота красно-белых спасла штанга.

Помимо столичного дерби в Российской премьер-лиге (РПЛ) 2 декабря состоялись еще два матча: «Краснодар» у себя дома обыграл «Урал» со счетом 2:0, московский ЦСКА на выезде не смог одержать победу над «Ростовом» — 0:0.