Прямой эфир

«Спартак» в рамках РПЛ победил столичный «Локомотив»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболисты московского «Спартака» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграли со счетом 2:1 московский «Локомотив». Игра состоялась 2 декабря на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Уже на шестой минуте свой первый гол в 2018 году забил капитан красно-белых Денис Глушаков. В конце первого тайма — на 38-й минуте — преимущество спартаковцев удвоил бразильский нападающий Луис Адриано, сообщается на сайте РПЛ.

У московского «Локомотива» единственный гол на 79-й минуте забил перуанский форвард Джефферсон Фарфан. На 69-й минуте не смог реализовать пенальти в ворота «Спартака» «железнодорожник» Федор Смолов. Ворота красно-белых спасла штанга.

Помимо столичного дерби в Российской премьер-лиге (РПЛ) 2 декабря состоялись еще два матча: «Краснодар» у себя дома обыграл «Урал» со счетом 2:0, московский ЦСКА на выезде не смог одержать победу над «Ростовом» — 0:0. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российским футболистам пришлось играть на 14-градусном морозе
Аршавин назвал сильнейшего по потенциалу российского футболиста

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017