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ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Московский клуб ЦСКА и «Ростов» сыграли со счетом 0:0 в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщила «Газета.ру» в воскресенье, 2 декабря.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону. На 55-й минуте судья назначил московской команде пенальти в ворота ростовчан. Однако вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отбил удар «армейца» Николы Влашича.

На 89-й минуте игры полузащитник ЦСКА Иван Обляков после второй желтой карточки был удален с поля. Это обстоятельство не помогло команде Валерия Карпина одержать победу.

По итогам встречи вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд. Матч с «Ростовом» стал 300-м в карьере голкипера, в котором он не пропускал мячей. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что за всю историю российского футбола более 200 «сухих» матчей проводили лишь четыре вратаря: Лев Яшин (у него 203 матча без пропущенных), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215) и Ринат Дасаев (252).

Также за Акинфеевым числится рекорд матчей российских команд без пропущенных голов в играх Лиги чемпионов. В его активе восемь встреч «на ноль».

Ранее футбольный клуб «Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 1:2. Эта игра стала третьей подряд встречей без побед «Спартака».

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