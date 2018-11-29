УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча ЛЧ с «Викторией»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство в отношении ЦСКА после матча группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории». Об этом говорится на официальном сайте организации.

Болельщиков обвинили в том, что они бросали посторонние предметы на футбольное поле. Кроме того, во время игры на поле выбежал мальчик и сделал селфи с нападающим армейцев Федором Чаловым.

Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело 13 декабря, пишет «Газета.ру».

Матч между ЦСКА и «Викторией» прошел 27 ноября на стадионе «Лужники» в Москве. Армейцы уступили со счетом 1:2.

23 ноября ассоциация наказала ЦСКА частичным закрытием трибун на следующий домашний матч в еврокубках. Поводом для такого решения стало поведение болельщиков на матче группового этапа ЛЧ против итальянской «Ромы». Наказание носило условный характер, однако теперь, вероятнее всего, станет реальным.

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