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УЕФА наказал ЦСКА частичным закрытием трибун на один еврокубковый матч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на следующий домашний матч в еврокубках. Наказание носит условный характер. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций в пятницу, 23 ноября.

Поводом для санкций в отношении российского клуба стало поведение болельщиков на матче группового этапа против итальянской «Ромы». В частности, фанатов, которые блокировали лестничные пролеты, бросали на поле посторонние предметы и жгли файеры.

Наказание носит условный характер, испытательный срок — один год. Кроме того, российский клуб оштрафовали на €44 тыс.

Матч между ЦСКА и «Ромой» прошел 7 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу итальянского клуба.

После четырех матчей ЦСКА занимает третье место в группе G. В активе армейского клуба четыре очка. «Реал» и «Рома» набрали по девять очков, замыкает квартет чешская «Виктория», набравшая один балл.

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