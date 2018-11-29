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«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Голы на свой счет записали Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.

Примечательно, что «железнодорожники» еще дважды поражали ворота турецкой команды, но мячи Миранчука и Смолова не засчитали из-за офсайда.

Для красно-зеленых это первая победа в ЛЧ за 14 лет, отмечает «Спорт-экспресс». В прошлый раз «Локо» выигрывал в феврале 2004 года в матче 1/8 финала против «Монако».

27 ноября сообщалось, что ЦСКА уступил чешской «Виктории» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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