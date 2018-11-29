Последний из пострадавших в Риме болельщиков ЦСКА вернулся в Москву

Последний из болельщиков ЦСКА, пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро, Дмитрий Тюрин, прибыл в Москву. Для его перевозки потребовалось девять мест в салоне самолета, так как из-за травмы ноги мужчину транспортировали в лежачем положении.

Тюрин прибыл в столицу в 5:30 мск, сообщает «Чемпионат». Полет прошел без экстренных ситуаций.

После травмы болельщику грозила ампутация ноги, пишет «Газета.ру». Однако врачам удалось наложить искусственные вены и восстановить кровоснабжение.

23 октября, в день матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и ЦСКА, во время спуска российских болельщиков произошло обрушение эскалатора. Пострадали более 20 человек.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в поломке виноваты «десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак». По его словам, фанаты якобы прыгали на эскалаторе, что и привело к обрушению. Схожую позицию выразила мэр Рима Вирджиния Раджи и столичная полиция.

В свою очередь, армейские болельщики опровергли эти обвинения, указав, что никто не прыгал на эскалаторе. Более того, они опубликовали несколько видеозаписей, которые подтверждали их слова.