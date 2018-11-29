Прямой эфир

Последний из пострадавших в Риме болельщиков ЦСКА вернулся в Москву

0
Фото: Global Look Press/Chen Zhanjie
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последний из болельщиков ЦСКА, пострадавших при обрушении эскалатора в римском метро, Дмитрий Тюрин, прибыл в Москву. Для его перевозки потребовалось девять мест в салоне самолета, так как из-за травмы ноги мужчину транспортировали в лежачем положении.

Тюрин прибыл в столицу в 5:30 мск, сообщает «Чемпионат». Полет прошел без экстренных ситуаций.

Трагедия под Вечным городом: 30 человек пострадали в римском метро
Посольство России в Италии отслеживает ситуацию с ранеными болельщиками

После травмы болельщику грозила ампутация ноги, пишет «Газета.ру». Однако врачам удалось наложить искусственные вены и восстановить кровоснабжение.

23 октября, в день матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между итальянской «Ромой» и ЦСКА, во время спуска российских болельщиков произошло обрушение эскалатора. Пострадали более 20 человек.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в поломке виноваты «десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак». По его словам, фанаты якобы прыгали на эскалаторе, что и привело к обрушению. Схожую позицию выразила мэр Рима Вирджиния Раджи и столичная полиция.

В свою очередь, армейские болельщики опровергли эти обвинения, указав, что никто не прыгал на эскалаторе. Более того, они опубликовали несколько видеозаписей, которые подтверждали их слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пострадавшие в метро Рима фанаты ЦСКА готовятся к подаче коллективного иска
Врачей-болельщиков ЦСКА наградят за действия при обрушении эскалатора в Риме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017