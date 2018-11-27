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ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский ЦСКА проиграл чешской «Виктории» из Пльзеня и тем самым лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

«Виктория» выиграла со счетом 2:1, сообщает «Газета.ру».

У победителей голы забили Роман Прохазка (56-я минута) и Лукаш Гейда (81). В составе ЦСКА отличился Никола Влашич (10), реализовавший 11-метровый, сообщает «РИА Новости».

После поражения ЦСКА уступает «Виктории», которая находится на третьей строчке турнирной таблицы. 

23 ноября ЦСКА был наказан УЕФА частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче в еврокубках. 

Поводом для санкций в отношении российского клуба стало поведение болельщиков на матче группового этапа против итальянской «Ромы», в частности фанатов, которые блокировали лестничные пролеты, бросали на поле посторонние предметы и жгли файеры.

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