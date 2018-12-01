Российским футболистам пришлось играть на 14-градусном морозе

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о матче с красноярским «Енисеем», который прошел 1 декабря при температуре -14 градусов. По его словам, в перерывах игрокам приходилось нюхать нашатырь, а пальцы его ног «до сих пор синие».

«У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл!» — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Семенов отметил, что в раздевалке было примерно +20 градусов и для того, чтобы не терять сознание, игроки нюхали нашатырь. Также он добавил, что футболисты сами измерили температуру на поле и градусник показывал до -17 градусов.

«Больше всего переживал за своего одноклубника Мохаммади (Милад Мохаммади — иранский футболист. — Ред.). Думал, у него вообще руки отвалятся», — сказал Семенов, назвав этот матч «позором российского футбола».

Игра 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги прошла в Красноярске 1 декабря и завершилась со счетом 1:1. 27 ноября сообщалось, что в случае неблагоприятных погодных условий встречу могут перенести на резервную дату. Однако тогда прогнозы погоды расценивались как приемлемые для игры — до -5 градусов.