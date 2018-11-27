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Встречу «Енисея» и «Ахмата» перенесли из манежа на стадион

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Игра 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Ахматом» пройдет 1 декабря на Центральном стадионе в Красноярске, а не на манеже. Также в случае неблагоприятных погодных условий активно рассматривается вопрос с переносом встречи на резервную дату, сообщает во вторник, 27 ноября телеканал «360» со ссылкой на источник.

«Прорабатывается вопрос с переносом встречи на резервную дату, однако пока прогнозы погоды расцениваются как приемлемые для игры — минус три-пять градусов», — рассказал источник.

По его словам, «Енисей» уже проинформировал РФС и РПЛ о том, что встреча с «Ахматом» состоится на Центральном стадионе имени Ленина.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) перенес встречу в манеж. При этом президент РПЛ Сергей Прядкин накануне сообщил, что лига может заплатить большой штраф, если матч пройдет в манеже. 

«РПЛ получил письмо от ТВ-партнера, что это нарушение контракта и прочих договоренностей. Если матч пройдет в манеже, то мы заплатим достаточно большой штраф. В техническом регламенте есть все пункты, что и как должно быть. Мы принимали регламент, все должны находиться в равных условиях», — приводит его слова «Газета.ру».

 

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