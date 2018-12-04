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Названа дата проведения Суперкубка России по футболу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Футбольный сезон-2019/20 начнется матчем за Суперкубок России. Встреча пройдет 6 июля 2019 года. Об этом 4 декабря сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Суперкубок России по футболу проводится с 2003 года. Трофей разыгрывают действующий чемпион страны и обладатель Кубка, уточняет ТАСС.

В этом сезоне Суперкубок разыграли московские ЦСКА и «Локомотив». Трофей завоевал армейский клуб, обыграв «железнодорожников» со счетом 1:0.

Первое место в чемпионате России в текущем сезоне занимает «Зенит». В активе петербургского клуба 34 очка. Далее следуют «Краснодар» (32), ЦСКА (27), «Спартак» (25), «Локомотив» (25) и «Ростов» (24). Сыграно 16 матчей.

Борьбу за Кубок России продолжают «Локомотив», казанский «Рубин», «Краснодар», «Ростов», «Спартак», «Урал», «Оренбург» и «Арсенал».

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