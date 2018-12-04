Хорватский футболист Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже.

Хорват обошел в голосовании форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf — #ballondor (@francefootball) 3 декабря 2018 г.

В сентябре Модрич был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В прошлом сезоне футболист вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира.

Ранее форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом 2018 года среди игроков не старше 21 года, а первый «Золотой мяч» для женщин был вручен норвежке Аде Хедегберг.

Премия «Золотой мяч» была учреждена в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. Победителя определяла группа спортивных журналистов. Первым обладателем награды стал английский футболист Стэнли Мэтьюз. В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА», после чего победители стали определяться на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных. В сентябре 2016 года издание объявило о прекращении партнерства с ФИФА и вернулось к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Больше всего наград — по пять — имеют форвард «Ювентуса» и бывший игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» аргентинец Лионель Месси.