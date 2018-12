Хорватский футболист Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась вечером в понедельник, 3 декабря, в Париже.

Хорват обошел в голосовании форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

🇭🇷 Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf