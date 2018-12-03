Француза Мбаппе признали лучшим молодым футболистом 2018 года
Форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом 2018 года среди игроков не старше 21 года.
Данный приз был вручен журналом France Football впервые в истории. Мбаппе в декабре исполнится 20 лет. В 2018 году он стал чемпионом победителем чемпионата, Кубка Франции и Кубка лиги в составе ПСЖ, а также чемпионом мира в составе сборной Франции.
Кроме того, впервые в истории «Золотой мяч» был вручен лучшей футболистке года, которой стала норвежка Ада Хегерберг.
23 ноября сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не попадут в тройку претендентов на премию «Золотой мяч».
24 сентября полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).