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Француза Мбаппе признали лучшим молодым футболистом 2018 года

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом 2018 года среди игроков не старше 21 года.

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Данный приз был вручен журналом France Football впервые в истории. Мбаппе в декабре исполнится 20 лет. В 2018 году он стал чемпионом победителем чемпионата, Кубка Франции и Кубка лиги в составе ПСЖ, а также чемпионом мира в составе сборной Франции.

Кроме того, впервые в истории «Золотой мяч» был вручен лучшей футболистке года, которой стала норвежка Ада Хегерберг.

23 ноября сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не попадут в тройку претендентов на премию «Золотой мяч».

24 сентября полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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