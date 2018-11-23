Роналду и Месси не попадут в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не попадут в тройку претендентов на премию «Золотой мяч», вручаемую изданием France Football. Об этом пишет Tuttosport.

Отмечается, что оба футболиста впервые за 10 лет не попадут в тройку претендентов, хотя с 2008 года приз неизменно получал один из них. На этот раз борьба за награду развернется между чемпионами мира — нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и защитником «Реала» Рафаэлем Вараном, а также полузащитником «Реала» Лукой Модричем, завоевавшим серебро ЧМ-2018 в России, пишет RT.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», последним футболистом, получившим «Золотой мяч» до Роналду и Месси, был бразилец Кака в 2007 году.

12 ноября сообщалось, что Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне 2017/18.