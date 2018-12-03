Группа жизни: жребий был благосклонен к РФ в квалификации Евро-2020

В Дублине состоялась жеребьевка, в ходе которой Россия узнала своих соперников в квалификационном турнире чемпионата Европы 2020 года. Наша сборная оказалась в группе I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. В борьбе с этими командами России нужно занять как минимум второе место, чтобы гарантировать себе путевку в финальную часть континентального первенства. РФС и эксперты назвали команду Станислава Черчесова одним из фаворитов отбора.

Предстоящая квалификация станет для сборной России первой при Станиславе Черчесове. Национальная команда пропустила отбор к ЧМ-2018 как хозяйка первенства. Наша страна также будет принимать Евро-2020 вместе с еще 11 государствами. Однако ни одна команда не получит автоматическое место в финальной части турнира, всем придется пробиваться через квалификацию. Евро в таком формате проводится впервые за 60-летнюю историю. По мнению экспертов, сборная России должна смотреть не на соперников в квалификации, а на собственные возможности.

— Можно оказаться в сильной группе и выйти из нее, а можно из слабой не выбраться, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Сборная уже давно приучила нас к тому, что не стоит высчитывать никаких закономерностей в связи с соперниками, всё зависит только от нас. Главное, чтобы команда подходила к каждому матчу без весомых кадровых потерь, в хорошей физической и психологической готовности. В целом я настроен оптимистично.

Бельгия

Из первой корзины России достался очень неприятный соперник — Бельгия — бронзовый призер прошедшего чемпионата мира. На данный момент эта команда обладает сильнейшим составом футболистов в своей истории. На каждой позиции у бельгийцев имеется по несколько игроков, выступающих в сильнейших клубах мира. Оступившись в полуфинале прошедшего мундиаля, бельгийцы полны решимости наконец-то завоевать международный трофей, и квалификация к Евро станет для них первой ступенью. Конечно, эту команду считают основным конкурентом сборной России в группе.

— С жеребьевкой нам повезло, — заявил «Известиям» бывший игрок сборной России Александр Мостовой. — Мы вместе с Бельгией — главные фавориты, а остальные команды слабее. Не нужно зацикливаться на соперничестве с бельгийцами. Самое важно — обыграть остальных и спокойно забрать свою путевку в финальную часть Евро.

Шотландия

Еще одним непростым соперником можно назвать шотландцев. Эта команда в XXI веке еще ни разу не отбиралась на крупные международные турниры. Однако списывать ее со счетов точно не стоит. В составе британцев множество игроков из английской премьер-лиги, немало сильных футболистов. Нашей сборной с командами такого типа играть всегда непросто.

— Шотландия — крепкая команда, и особенно не просто будет играть против них в гостях, — отметил «Известиям» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Однако считаю Россию и Бельгию главными фаворитами отборочной группы. Наша задача — побеждать в каждой игре и выходить в финальную часть Евро-2020, тем более мы будем среди хозяев турнира.

Кипр

Из четвертой корзины России досталась вполне проходимая команда. Получить в соперники Кипр куда приятнее, чем Румынию, Грецию или Венгрию. В 2018 году у киприотов была лишь одна победа — над Словенией (2:1) в рамках Лиги наций. Тем не менее в РФС считают, что не стоит недооценивать этого оппонента.

— На Кипре сейчас активно развивается футбол, — рассказал «Известиям» Сергей Анохин. — Неслучайно именно в этой стране мы проводим Кубок ФНЛ. Кипр также не самый легкий соперник, с этой сборной нужно быть очень внимательными, но, безусловно, они нам по силам.

Казахстан

Россия и Казахстан впервые сыграют друг с другом в рамках отборочного турнира. До этого сборные уже встречались в товарищеских встречах. В 2008 году наша команда оказалась сильнее — 6:0, а в 2015 году была зафиксирована нулевая ничья.

— При должном отношении у сборной России не должно быть проблем с Казахстаном, — сказал «Известиям» бывший тренер нашей национальной команды Борис Игнатьев. — Эта сборная пытается выйти на новый для себя уровень, но их результаты пока не улучшаются.Так что нужно выходить на игры с Казахстаном с предельной мотивацией и брать свои очки.

Сан-Марино

Бесспорный аутсайдер группы I — Сан-Марино. Эта команда занимает последнее место в рейтинге европейских сборных (55). В последний раз этой национальной команде удалось не проиграть в 2014 году в матче против Эстонии (0:0).

— Сан-Марино — самая слабая из всей карликовых сборных, — заявил «Известиям» член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Россия обязана побеждать их оба раза. В целом у нас непростая, но и не самая сложная группа в квалификации к Евро. Сейчас у России боевой коллектив, который ставит перед собой высокие задачи. Думаю, нам вполне по силам занять и первое место в отборочной группе.

Квалификационный турнир стартует в середине марта 2019 года, а завершится в ноябре.

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