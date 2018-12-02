УЕФА объявил о создании нового клубного футбольного турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о создании нового еврокубкового турнира, который будет проводиться в 2021–2024 годах. Об этом 2 декабря сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Новый турнир получил название UEL2 (UEFA Europa League 2). Решение о его создании принято на заседании исполкома УЕФА в Дублине, пишет ТАСС.

UEL2 будет проводиться по той же схеме, что и Лига чемпионов, и Лига Европы. В нем примут участие 32 команды, которые разделят на восемь групп.

«Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде, больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах», — рассказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Плей-офф будет проводиться начиная с 1/8 финала. При этом перед 1/8 пройдет дополнительный раунд, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи в группах Лиги Европы.

Победитель нового турнира сможет в следующем году сыграть в Лиге Европы.

Создание UEL2 также отразится на формате Лиги Европы, в которой теперь будут играть не 48, а 32 команды. Перед 1/8 финала пройдут матчи вторых мест в группах европейской Лиги и третьих из групп Лиги чемпионов.

3 ноября сообщалось, что ведущие футбольные клубы Европы, такие как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Рома» и другие, хотят создать элитную Суперлигу.

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