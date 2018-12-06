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Полузащитник ЦСКА Влашич исключил переход в «Спартак»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что никогда не перейдет в стан принципиального соперника армейского клуба — московский «Спартак», сообщает газета «Спорт-экспресс» в четверг, 6 декабря.

Он отметил, что знает, какое значение имеет для фанатов и клуба дерби со «Спартаком». «За месяц до дерби все вокруг говорят о нем: партнеры по команде, тренеры», — указал хорватский полузащитник.

Влашич перешел в ЦСКА из английского «Эвертона» на правах аренды в августе 2018 года. Соглашение рассчитано до конца текущего года.

Хорватский полузащитник стал одним из лидеров ЦСКА. В чемпионате России Влашич отметился тремя мячами и двумя результативными передачами. Кроме того, хорват стал автором победного мяча в матче Лиги чемпионов против «Реала».

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