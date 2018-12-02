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Глушаков забил первый гол в году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в 16 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) отметился забитым голом в ворота своей бывшей команды — московского «Локомотива». Это взятие ворот стало для него первым в 2018 году.

Размочить сухую серию футболисту удалось уже на шестой минуте столичного дерби. Глушаков удачно сыграл в штрафной соперника, замкнув навес Софьяна Ханни. Как сообщает «Газета.ру», фанаты столичного «Спартака» встретили забитый гол Глушакова свистом.

Последний раз он забивал мяч 1 декабря 2017 года.

29 ноября стало известно, что полиция составила протокол об административном нарушении против футбольного фаната, выбежавшего на поле во время матча «Спартак»–«Рапид» в рамках Лиги Европы. Инцидент произошел в середине второго тайма. Болельщик подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову, между ними произошла короткая словесная перепалка, после чего футболист оттолкнул мужчину.

26 ноября объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выразило свое несогласие с присутствием Глушакова в команде. По их мнению, капитан должен быть игроком, являющимся стержнем и на поле, и в жизни, демонстрировать достойное поведение, а после сезона-2016/17 Глушаков, по мнению фанатов, перестал отвечать предъявленным капитану команды требованиям.

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