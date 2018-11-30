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Защита Кокорина сообщила об изменении обстоятельств дела в пользу футболистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Находящихся в СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева необходимо выпустить из-под стражи, так как обстоятельства уголовного дела изменились в пользу обвиняемых. Об этом 30 ноября сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

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«Результаты проведенных в последнее время следственных действий свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи. <…> Надеюсь, суд учтет изменения указанных обстоятельств», –– написала юрист в Instagram.

Стукалова также отметила, что собирается убедить суд в необходимости ознакомиться с полным содержанием видеозаписей, на которых запечатлено произошедшее.

Говоря о состоянии спортсменов, она добавила, что Кокорин и Мамаев «чувствуют себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме».

30 ноября следствие ходатайствовало о продлении ареста футболистов до 8 февраля 2019 года. Обвинение считает, что на свободе они могут скрыться от органов следствия, выехать за пределы РФ или оказать давление на свидетелей и потерпевших.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями устроили потасовку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга, гендиректор НАМИ и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее в пятницу Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы защиты Кокорина и Мамаева на их арест.

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