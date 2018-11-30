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Президиум Мосгорсуда отказал в жалобах на арест Кокорину и Мамаеву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест, поданные защитой футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационных жалоб защитников Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда», — приводит ТАСС 30 ноября словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой. Адвокаты спортсменов просили у судебной инстанции смягчения избранной меры пресечения, добавляет «Газета.ру».

Накануне сообщалось, что главное управление МВД по Москве будет ходатайствовать о продлении ареста футболистам, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.

8 октября форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев со своими друзьями устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Суд арестовал футболистов до 8 декабря и поместил в СИЗО «Бутырка».

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