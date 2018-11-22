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Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель сам начал конфликт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Потерпевший в деле о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель Виталий Соловчук сам спровоцировал конфликт у гостиницы «Пекин». Об этом стало известно ТАСС в четверг, 22 ноября.

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«На записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука четко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. По его словам, водитель при этом во время следствия дал показания о том, что не оскорблял спортсменов, а Кокорин и Мамаев сами спровоцировали конфликт.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет, как и нет комментариев самих футболистов.

21 ноября источник сообщил, что Кокорин и Мамаев выплатили компенсацию водителю телеведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку на специально открытый для него расчетный счет. Это может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы. В результате конфликта пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Перед этим спортсмены напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Их, а также младшего брата Кокорина Кирилла, арестовали 11 октября на два месяца и поместили в СИЗО. На следующий день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

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