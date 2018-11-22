Адвокат Мамаева сообщил о перечислении денег избитому водителю

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев, который обвиняется в нанесении побоев и хулиганстве, перечислил потерпевшему по делу деньги в счет компенсации материального и морального вреда. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Игорь Бушманов.

Ранее 21 ноября источник сообщил, что Кокорин и футболист Павел Мамаев выплатили компенсацию водителю телеведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку на специально открытый для него расчетный счет. По словам собеседника агентства, это может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств.

При этом адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла эту информацию.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Футболистов, а также младшего брата Кокорина Кирилла арестовали 11 октября на два месяца и поместили в СИЗО. Через день был арестован четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий.

На футболистов завели дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». 16 ноября стало известно, что следствие может переквалифицировать обвинение по статье «Побои» на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».