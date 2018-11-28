Прямой эфир
Сюжет:

Сидевший в тюрьме лучший бомбардир России дал совет Мамаеву и Кокорину

0
Фото: ТАСС/Олег Булдаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Терпеть и ждать освобождения посоветовал арестованным российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину экс-футболист Георгий Деметрадзе, прошедший грузинскую тюрьму. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» во вторник, 27 ноября.

«Что могу им посоветовать? Терпеть и ждать освобождения. Думаю, к ним относятся хорошо, с уважением. Они все-таки заслуженные люди в России», — сказал Деметрадзе.

Он добавил, что предварительное заключение в СИЗО — слишком жесткое наказание для футболистов.

Сам Деметрадзе, игравший за «Локомотив» и киевское «Динамо», был признан лучшим бомбардиром в России в 1999 году, а также лучшим бомбардиром чемпионатов Грузии и Украины.

В 2010 году в Грузии его осудили на два года тюрьмы по обвинению в связях с оргпреступностью.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат Кокорина обвинил пострадавших в провоцировании футболистов
Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым водитель сам начал конфликт

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017