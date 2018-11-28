Сидевший в тюрьме лучший бомбардир России дал совет Мамаеву и Кокорину

Терпеть и ждать освобождения посоветовал арестованным российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину экс-футболист Георгий Деметрадзе, прошедший грузинскую тюрьму. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» во вторник, 27 ноября.

«Что могу им посоветовать? Терпеть и ждать освобождения. Думаю, к ним относятся хорошо, с уважением. Они все-таки заслуженные люди в России», — сказал Деметрадзе.

Он добавил, что предварительное заключение в СИЗО — слишком жесткое наказание для футболистов.

Сам Деметрадзе, игравший за «Локомотив» и киевское «Динамо», был признан лучшим бомбардиром в России в 1999 году, а также лучшим бомбардиром чемпионатов Грузии и Украины.

В 2010 году в Грузии его осудили на два года тюрьмы по обвинению в связях с оргпреступностью.

8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья устроили драку в кафе в центре Москвы, в результате которой пострадали гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак. Перед этим футболисты напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. На футболистов завели дело по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои».