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«Спартак» — фаворит нашей пары»

Президент «Туна» Маркус Люти — о противостоянии с красно-белыми в Лиге Европы, шансах своей команды и составе московского клуба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Столичный «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет против швейцарского клуба «Тун». Первый матч москвичи проведут в гостях на 10-тысячной «Стокхорн Арене». Перед игрой «Известия» пообщались с президентом «Туна» Маркусом Люти. Функционер рассказал о своих ожиданиях от предстоящего противостояния с красно-белыми, вспомнил, как другой швейцарский клуб выбивал «Спартак» из еврокубков, и высказался о трансферной кампании коллектива Олега Кононова.

— Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?

— Без всяких сомнений, наш соперник «Спартак» — фаворит пары.

— То, что вы проведете первый матч дома, будет на руку вашей команде?

— Существует много теорий о том, есть ли преимущество в проведении первого матча дома. Но в целом, это не имеет особого значения. Если вы играете дома, ваша задача — создать определенный задел перед гостевой встречей. А играя в гостях, вы знаете, какой план будет на ответный матч. Поэтому для нас это не играет никакой роли.

— Кого бы вы могли выделить в составе «Спартака»?

— Мы проявляем уважение ко всей московской команде. «Спартак» — это отличный футбольный клуб. Мы не выделяем конкретных лиц — будем играть против всей команды.

— Недавно «Спартак» покинули два лидера: Фернандо и Луис Адриано. Это облегчает вам задачу?

— Футбол — командная игра, где много неожиданных моментов. Жребий свел нас со «Спартаком», и мы восприняли это как данность. Мы не очень беспокоимся о таких темах, как трансферы соперника. Мы сосредоточены только на себе.

— В 2013 году «Спартак» проиграл на предварительной стадии Лиги Европы швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:1, 2:4) и вылетел из квалификации Лиги Европы. Помните тот матч?

— Да, конечно. Они доказывают, что аутсайдер может выиграть у фаворита и преподнести сюрприз всем. Это вселяет в нас надежду.

— «Тун» способен повторить подвиг «Санкт-Галлена»?

— Хотел бы напомнить, что «Тун» играл в Лиге чемпионов, а с момента начала моего президентства дважды участвовал в групповом турнире Лиги Европы. Мы часто преподносили сюрпризы более именитым клубам. Возможно, нам удастся повторить это в противостоянии со «Спартаком».

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