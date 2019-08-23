Выбить Ярда: Ковалёв сойдется с непобежденным претендентом из Британии

Один из самых титулованных отечественных боксеров Сергей Ковалёв уже в эти выходные проведёт первую защиту пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24 августа «Крашер» сойдется с непобежденным претендентом из Великобритании Энтони Ярдом. Встреча состоится в Челябинске — родном городе 36-летнего российского спортсмена. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Сергей Ковалёв имеет хорошие шансы на успех в поединке и является фаворитом схватки, однако британец способен преподнести сюрприз.

Не дать истории повториться

Сергей Ковалёв (37 боев, 33 победы, 28 нокаутом) очень редко проводит поединки на родине. К действующему чемпиону мира по версии WBO в полутяжелом весе есть огромный интерес в США, и большинство его выходов на ринг состоялись именно там. Ковалёв должен был провести бой в России против 28-летнего британца Энтони Ярда (18 побед, 17 нокаутом) еще в начале лета. Однако переговоры затянулись, и поединок перенесли на 24 августа. Долгожданная защита чемпионского пояса пройдет на арене «Трактор» в Челябинске. Это будет лишь четвертый бой в России за десятилетнюю карьеру Ковалёва в профессиональном боксе.

Б-1 Сергей Ковалёв и Энтони Ярд на совместной пресс-конференции, Челябинск, Россия, 21 августа 2019 года Фото: TOPCLASSBOXING/topclassboxing.co.uk

Энтони Ярд — молодой, перспективный и очень дерзкий боксер. В своих интервью он заявляет, что едет в Россию только за поясом и не готов к компромиссам. Более того, британец обещает отправить Ковалёва в нокаут. Сергей тщательно готовится к поединку.

— Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие, — рассказывал Ковалёв в интервью «Известиям». — В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю. У Ярда хорошие скорость и удар. Считаю, что он опаснее моих предыдущих оппонентов.

Опыт против молодости

Британец дебютировал на профессиональном ринге четыре года назад и еще ни разу не был побежден. Ярд — атлетичный боксер, обладающий внушительной ударной мощью и высокой скоростью. Британец работает в американской стойке: стоит низко и предпочитает вести бой на средней дистанции. Его коронный удар — левый боковой на скачке. Грозная статистика британца впечатляет, но важно отметить, что среди поверженных им бойцов нет ни одного оппонента даже среднего уровня. К минусам претендента можно отнести его слабую подвижность и не самую лучшую работу ног, а также недостаточный опыт в любительской карьере.

Б-3 Энтони Ярд (справа) в бою за титул BBBofC Southern Area против Криса Хоббса, Лондон, 2017 год Фото: Global Look Press/Steven Paston

— Ковалёв находится в хорошем настроении, и это очень важно, — отметил в разговоре с «Известиями» именитый отечественный тренер Игорь Уткин. — У Сергея видны желание и заряженность на бой. Единственный вопрос, который меня беспокоит, — это возраст. Сергей значительно старше своего оппонента. Вся картинка профессионального бокса построена на том, что молодой побеждает возрастную звезду и сам становится героем. Надеюсь, Сережа справится и в этот раз мы такого не увидим.

Сергей Ковалёв дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году, когда его нынешний оппонент ещё не достиг совершеннолетия. Россиянин не случайно довольно продолжительное время входил в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Свой первый чемпионский пояс он завоевал еще в 2013 году в Лондоне. До 2016 года Ковалёв уверенно возглавлял полутяжелый дивизион, затем потерпел спорное поражение от Андре Уорда. Челябинцу удалось добиться реванша, но он оказался не готов ни физически, ни психологически. В итоге Уорд нанёс ему первое досрочное поражение в карьере. Спустя пять месяцев россиянин вновь стал чемпионом мира в поединке против Вячеслава Шабранского. В 2018 году проиграл нокаутом Элейдеру Альваресу, после чего на бывшем чемпионе мира многие поставили крест. Однако Ковалёв сменил наставника и сумел перестроить тренировочный процесс. В реванше с колумбийцем Сергей уверенно вернул пояс WBO, став единственным россиянином, которому удалось трижды стать чемпионом мира.

Б-2 Бой-реванш Сергея Ковалёва с колумбийским боксером с Элейдером Альваресом, Нью-Джерси, США, 4 августа 2018 года Фото: Getty Images/Elsa

— Мне кажется, Ковалёв начнет переигрывать Ярда уже в самом начале поединка, — заявил «Известиям» промоутер Андрей Рябинский. — Бой, скорее всего, завершится в пользу Сергея. Будем смотреть, болеть за нашего боксера и надеяться на то, что он защитит пояс.

Наш спортсмен почти всегда боксирует первым номером, обладает акцентированным, очень мощным ударом и высоким уровнем боксерского IQ. Он чувствителен к пропущенным ударам в туловище, что может сказаться на картине боя во второй половине. Несмотря на обилие «динамита в перчатках», Сергей Ковалёв никогда не делает ставку на один удар, планомерно, шаг за шагом «уничтожая» своих оппонентов с дистанции, занимая центр ринга.

— Ковалёв обладает прекрасным таймингом, — поделился с «Известиями» российский тренер Виктор Петроченко. — Он отлично чувствует момент и точно знает, когда нужно нанести удар.