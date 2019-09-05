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Перемешанные единоборства: боец и бодибилдер выяснят отношения на ринге

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на очный поединок
Фото: Instagram/koklyaev_mikhail
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Перемешанные единоборства: боец и бодибилдер выяснят отношения на ринге
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2019-09-04 18:56:55
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Смешанные единоборства выходят на совершенно новый уровень. Если пару лет назад любой конфликт сторонам предлагали решать с помощью рэп-баттлов, то теперь выяснение отношений всё чаще переносится на ринг или в октагон. А когда в таких поединках участвуют еще и медийные персоны, интерес к таким событиям порой выше, чем к профессиональным боям. Одним из таких событий станет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и многократного чемпиона, обладателя Кубка России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева. Конечно, многие эксперты заранее отдают предпочтение скандалисту Емельяненко-младшему, но интрига будет сохраняться до конца боя. Некоторые специалисты уверены, что победу одержит тяжелоатлет, каждый удар которого может оказаться решающим.

Хлеб и зрелища

Емельяненко пообещал «порвать» Кокляева на ринге как рубашку

За последние месяцы поклонники ММА увидели уже несколько резонансных поединков: в них участвовали бойцы, блогеры, судьи, любители. В отличие от спорта высших достижений, в этом случае перед атлетами не стоит высоких задач, над ними не довлеет результат. Однако такие бои часто получаются очень яркими и запоминающимися — они собирают огромное количество просмотров в соцсетях и привлекают всё больше и больше аудитории.

Но встреча Емельяненко и Кокляева будет стоять особняком. Еще никогда на ринг не выходили столь медийные персоны — с учетом того, что одна из них вообще не относится к миру единоборств. Александр Емельяненко — известный боец с впечатляющим бэкграундом. Правда, известен он не только спортивными достижениями, но и регулярными попаданиями в скандальные ситуации. Спортсмен несколько лет отсидел в тюрьме за изнасилование и до сих пор нередко оказывается героем криминальных сводок.

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емельяненко мма кокляев

Александр Емельяненко известен не только спортивными достижениями, но и регулярными попаданиями в скандальные ситуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Последнее время часто организовываются такие бои, — отметил в беседе с «Известиями» тренер именитого боксера Дениса Лебедева Денис Инкин. — Если есть спрос, будет и предложение. Если болельщики чего-то хотят, они обязательно это получат.

Коллега Кокляева оценил его шансы в бою с Емельяненко

Михаил Кокляев обрел широкую известность в начале нулевых, когда по телевизору часто транслировали соревнования среди сильнейших людей страны. В рамках шоу спортсмены соревновались в упражнениях на выносливость и силу. Михаил никогда не был связан с единоборствами: он занимался тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и силовым экстримом. Спортсмен является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

— Представьте, если мне сейчас дадут скрипку и скажут сыграй как Паганини, — заявил «Известиям» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. — Тут такая же ситуация.

Несмотря на то что для многих Емельяненко является фаворитом предстоящего боя, некоторые эксперты полагают, что шанс выйти победителем из схватки есть и у Кокляева.

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кокляев емельяненко мма

Михаил Кокляев обрел широкую известность в начале нулевых, когда по телевизору часто транслировали соревнования среди сильнейших людей страны

Емельяненко сравнил Кокляева с большим мешком

— Александр — профессиональный боец, обладает опытом и неплохой техникой, а также хорошо работает в стойке, — поделился с «Известиями» чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу, бывший тренер Сергея Харитонова Эльдар Кенкерли. — Безусловно, на бумаге Емельяненко является фаворитом предстоящего боя, и шансов на успех у его оппонента действительно немного. Однако это — тяжелый вес, и здесь любой удар может оказаться решающим. В любом случае я уверен, что этот поединок будет интересным и принесет немало удовольствия зрителям и любителям ММА.

Популяризация спорта

Оба спортсмена уже подписали контракты на поединок, но подробностей относительно его формата пока нет. Если судить по открытым источникам, Александр и Михаил обладают практически идентичными физиологическими показателями. Рост обоих — 1 м 92 см. И Емельяненко, и Кокляев находятся в тяжелой весовой категории.

— Хочется верить, что всё делается для популяризации спорта в нашей стране, — продолжил Эльдар Кенкерли. — Знаю, что оба спортсмена очень уважительно относятся друг к другу, поэтому рассчитываю увидеть честный бой по правилам, после которого спортсмены пожмут друг другу руки.

Арестованный за неповиновение полиции боец Емельяненко вышел на свободу

История этого конфликта зародилась еще весной, когда известный российский боец Сергей Харитонов резко высказался в адрес Александра Емельяненко. Тот в присущей ему манере записал обидчику видеоответ. Казалось, всё это должно привести к поединку Емельяненко–Харитонов, но что-то пошло не так. В перепалку вдруг вступил Михаил Кокляев, в шутку оскорбив обоих. Емельяненко опубликовал очередное видео, пройдясь уже по Кокляеву. После этого в Сети начали появляться слухи об их возможном бое, и 4 сентября информация наконец подтвердилась официально.

— Интерес к такому бою точно будет, — заявил «Известиям» именитый российский боец Александр Шлеменко. — Когда всё это только зарождалось, друг против друга выходили люди, которые представляли совершенно разные боевые искусства. Получается, тут мы возвращаемся к истокам. Боец выйдет против тяжелоатлета. Плюс у них есть своя персональная подоплека, конфликт, а это всегда интересно публике. Что касается спортивной составляющей боя, хочу отметить, что Кокляев последнее время очень много работал над собой, тренировался. Уверен, он хорошо подготовится к поединку и у него будет возможность одолеть Емельяненко.

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— Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» знаменитый боксер Денис Лебедев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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У Емельяненко-младшего за плечами 36 боев на профессиональном ринге. Он одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Безусловно, Александр — фаворит предстоящего поединка, ведь в послужном списке Кокляева нет ни одного официального боя. Но Михаил уже давно выкладывает в социальные сети видео с отработкой ударной техники. Тяжелоатлет явно рассчитывает на лаки панч — так в боксе называют «счастливый удар».

— Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» знаменитый боксер Денис Лебедев. — Я оценю шансы как 90 к 10 не в пользу Кокляева. Но ведь 10 — это не один и даже не ноль. Шанс есть всегда. Главное — им воспользоваться.

По предварительной информации, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым должен состояться до конца текущего года.

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