Перемешанные единоборства: боец и бодибилдер выяснят отношения на ринге

Смешанные единоборства выходят на совершенно новый уровень. Если пару лет назад любой конфликт сторонам предлагали решать с помощью рэп-баттлов, то теперь выяснение отношений всё чаще переносится на ринг или в октагон. А когда в таких поединках участвуют еще и медийные персоны, интерес к таким событиям порой выше, чем к профессиональным боям. Одним из таких событий станет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и многократного чемпиона, обладателя Кубка России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева. Конечно, многие эксперты заранее отдают предпочтение скандалисту Емельяненко-младшему, но интрига будет сохраняться до конца боя. Некоторые специалисты уверены, что победу одержит тяжелоатлет, каждый удар которого может оказаться решающим.

Хлеб и зрелища

За последние месяцы поклонники ММА увидели уже несколько резонансных поединков: в них участвовали бойцы, блогеры, судьи, любители. В отличие от спорта высших достижений, в этом случае перед атлетами не стоит высоких задач, над ними не довлеет результат. Однако такие бои часто получаются очень яркими и запоминающимися — они собирают огромное количество просмотров в соцсетях и привлекают всё больше и больше аудитории.

Но встреча Емельяненко и Кокляева будет стоять особняком. Еще никогда на ринг не выходили столь медийные персоны — с учетом того, что одна из них вообще не относится к миру единоборств. Александр Емельяненко — известный боец с впечатляющим бэкграундом. Правда, известен он не только спортивными достижениями, но и регулярными попаданиями в скандальные ситуации. Спортсмен несколько лет отсидел в тюрьме за изнасилование и до сих пор нередко оказывается героем криминальных сводок.

еме Александр Емельяненко известен не только спортивными достижениями, но и регулярными попаданиями в скандальные ситуации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Последнее время часто организовываются такие бои, — отметил в беседе с «Известиями» тренер именитого боксера Дениса Лебедева Денис Инкин. — Если есть спрос, будет и предложение. Если болельщики чего-то хотят, они обязательно это получат.

Михаил Кокляев обрел широкую известность в начале нулевых, когда по телевизору часто транслировали соревнования среди сильнейших людей страны. В рамках шоу спортсмены соревновались в упражнениях на выносливость и силу. Михаил никогда не был связан с единоборствами: он занимался тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и силовым экстримом. Спортсмен является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC, многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

— Представьте, если мне сейчас дадут скрипку и скажут сыграй как Паганини, — заявил «Известиям» первый российский чемпион UFC Олег Тактаров. — Тут такая же ситуация.

Несмотря на то что для многих Емельяненко является фаворитом предстоящего боя, некоторые эксперты полагают, что шанс выйти победителем из схватки есть и у Кокляева.

еме Михаил Кокляев обрел широкую известность в начале нулевых, когда по телевизору часто транслировали соревнования среди сильнейших людей страны

— Александр — профессиональный боец, обладает опытом и неплохой техникой, а также хорошо работает в стойке, — поделился с «Известиями» чемпион России по армейскому рукопашному бою, мастер спорта по боксу, бывший тренер Сергея Харитонова Эльдар Кенкерли. — Безусловно, на бумаге Емельяненко является фаворитом предстоящего боя, и шансов на успех у его оппонента действительно немного. Однако это — тяжелый вес, и здесь любой удар может оказаться решающим. В любом случае я уверен, что этот поединок будет интересным и принесет немало удовольствия зрителям и любителям ММА.

Популяризация спорта

Оба спортсмена уже подписали контракты на поединок, но подробностей относительно его формата пока нет. Если судить по открытым источникам, Александр и Михаил обладают практически идентичными физиологическими показателями. Рост обоих — 1 м 92 см. И Емельяненко, и Кокляев находятся в тяжелой весовой категории.

— Хочется верить, что всё делается для популяризации спорта в нашей стране, — продолжил Эльдар Кенкерли. — Знаю, что оба спортсмена очень уважительно относятся друг к другу, поэтому рассчитываю увидеть честный бой по правилам, после которого спортсмены пожмут друг другу руки.

История этого конфликта зародилась еще весной, когда известный российский боец Сергей Харитонов резко высказался в адрес Александра Емельяненко. Тот в присущей ему манере записал обидчику видеоответ. Казалось, всё это должно привести к поединку Емельяненко–Харитонов, но что-то пошло не так. В перепалку вдруг вступил Михаил Кокляев, в шутку оскорбив обоих. Емельяненко опубликовал очередное видео, пройдясь уже по Кокляеву. После этого в Сети начали появляться слухи об их возможном бое, и 4 сентября информация наконец подтвердилась официально.

— Интерес к такому бою точно будет, — заявил «Известиям» именитый российский боец Александр Шлеменко. — Когда всё это только зарождалось, друг против друга выходили люди, которые представляли совершенно разные боевые искусства. Получается, тут мы возвращаемся к истокам. Боец выйдет против тяжелоатлета. Плюс у них есть своя персональная подоплека, конфликт, а это всегда интересно публике. Что касается спортивной составляющей боя, хочу отметить, что Кокляев последнее время очень много работал над собой, тренировался. Уверен, он хорошо подготовится к поединку и у него будет возможность одолеть Емельяненко.

еме — Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» знаменитый боксер Денис Лебедев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У Емельяненко-младшего за плечами 36 боев на профессиональном ринге. Он одержал 28 побед, 20 из них — нокаутом. Безусловно, Александр — фаворит предстоящего поединка, ведь в послужном списке Кокляева нет ни одного официального боя. Но Михаил уже давно выкладывает в социальные сети видео с отработкой ударной техники. Тяжелоатлет явно рассчитывает на лаки панч — так в боксе называют «счастливый удар».

— Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда, — заявил «Известиям» знаменитый боксер Денис Лебедев. — Я оценю шансы как 90 к 10 не в пользу Кокляева. Но ведь 10 — это не один и даже не ноль. Шанс есть всегда. Главное — им воспользоваться.

По предварительной информации, бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым должен состояться до конца текущего года.