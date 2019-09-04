Прямой эфир

Емельяненко сравнил Кокляева с большим мешком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих ожиданиях от боя с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Емельяненко сравнил оппонента с боксерским мешком.

«Это все равно что работать на большом боксерском мешке. Если маленький бить, он будет летать туда-сюда, за ним надо бегать. А большой мешок — он будет стоять и висеть на месте. К нему подойти, ударить — даже отходить не надо будет», — сказал Емельяненко телеканалу РЕН ТВ в среду, 4 сентября.

Ранее в среду Кокляев сообщил о бое с Емельяненко. Позже боец подтвердил, что поединок с Кокляевым состоится, но дату этого события не назвал.

Поводом для вызова на бой стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта, после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Кокляев отметил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко позднее записал ответное видео. Между спортсменами завязался «виртуальный» бой: в адресованных друг другу постах они демонстрировали свою физическую форму, затем условились провести реальный поединок на ринге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Емельяненко пообещал «порвать» Кокляева на ринге как рубашку
Александр Емельяненко сравнил своего брата Федора с Нурмагомедовым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019