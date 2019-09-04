Емельяненко сравнил Кокляева с большим мешком

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своих ожиданиях от боя с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Емельяненко сравнил оппонента с боксерским мешком.

«Это все равно что работать на большом боксерском мешке. Если маленький бить, он будет летать туда-сюда, за ним надо бегать. А большой мешок — он будет стоять и висеть на месте. К нему подойти, ударить — даже отходить не надо будет», — сказал Емельяненко телеканалу РЕН ТВ в среду, 4 сентября.

Ранее в среду Кокляев сообщил о бое с Емельяненко. Позже боец подтвердил, что поединок с Кокляевым состоится, но дату этого события не назвал.

Поводом для вызова на бой стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта, после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Кокляев отметил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко позднее записал ответное видео. Между спортсменами завязался «виртуальный» бой: в адресованных друг другу постах они демонстрировали свою физическую форму, затем условились провести реальный поединок на ринге.