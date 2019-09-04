Емельяненко пообещал «порвать» Кокляева на ринге как рубашку

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в среду, 4 сентября подтвердил, что проведет бой с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже», — написал спортсмен в Instagram.

На видео Емельяненко порвал рубашку, заявив, что то же самое сделает со своим противником на ринге.

Ранее о бое с Емельяненко сообщил Кокляев. После подписания контракта пауэрлифтер демонстративно сломал ручку со словами: «Саня, я иду!».

В конце марта Кокляев опубликовал в соцсетях видео после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Он отметил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках».

Емельяненко позднее записал ответное видео, в котором призвал пауэрлифтера быть осторожнее, отметив, что он может прийти к нему на тренировку. Так между спортсменами завязался «виртуальный» бой, они посвящали друг другу посты, в которых демонстрировали свою физическую форму и договорились провести реальный бой на ринге.

В частности, Кокляев выкладывал в соцсетях видео, в котором наносит удар весом в 950 кг.

В ответ Емельяненко опубликовал кадры, на которых лежа пожал штангу весом 100 кг 25 раз, и предложил своему сопернику повторить это рекорд.