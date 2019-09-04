Кокляев подписал контракт на бой с Емельяненко

Российский тяжелоатлет и пауэрлифтер Михаил Кокляев подписал контракт на поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Контракт на бой с Александром Емельяненко подписан!» — написал спортсмен.

В конце марта Кокляев опубликовал в соцсетях видео после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Он отметил, что атлеты обменялись любезностями в Сети, развеяв миф о «тупых качках».

Емельяненко позднее записал ответное видео, в котором призвал пауэрлифтера быть осторожнее, отметив, что он может прийти к нему на тренировку. Так между спортсменами завязался «виртуальный» бой, они посвящали друг другу посты, в которых демонстрировали свою физическую форму и возможности и договорились провести реальный бой на ринге.

В частности, Кокляев выкладывал в соцсетях видео, в котором наносит удар весом в 950 кг.

В ответ Емельяненко опубликовал кадры, на котором лежа пожал штангу весом 100 кг 25 раз, и предложил своему сопернику повторить это достижение.

В апреле Кокляев сообщил, что сбросил вес до 134 кг и признался, что ему «дышится легче».

Михаил Кокляев — российский спортсмен силовых видов спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.