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Коллега Кокляева оценил его шансы в бою с Емельяненко

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Фото: Instagram/koklyaev_mikhail
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Тяжелоатлет Дмитрий Берестов оценил шансы пауэрлифтера Михаила Кокляева в поединке с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. О своих ожиданиях от этого боя он рассказал каналу РЕН ТВ в среду, 4 сентября.

«Я думаю, что одержит победу, конечно, Емельяненко, а болеть буду, конечно, за Кокляева», — сказал Берестов. Он добавил, что Кокляев — его друг, вместе с которым они многое прошли.

Ранее в среду своими ожиданиями от предстоящего боя поделился сам Емельяненко. По его мнению, поединок с Кокляевым будет похож на работу «с большим боксерским мешком».

Поводом для встречи на ринге стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Александра Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Кокляев отметил, что атлеты развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко позднее записал ответное видео, за ним последовали несколько постов, в которых спортсмены демонстрировали свою физическую форму. В конце концов они договорились выяснить отношения в бою.

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