После Сколы: у России остались шансы на ЧМ после проигрыша Аргентине

Сегодня в Фошане сборная России по баскетболу проведет решающий матч на втором групповом этапе чемпионата мира – 019. Соперник — сборная Польши, которая пока уверенно выступает в Китае. В случае победы подопечные Сергея Базаревича откроют себе прямую дорогу в четвертьфинал, в случае поражения — прекратят борьбу за медали и следующая игра с Венесуэлой станет пустой формальностью.

Серьезный соперник

В предыдущем матче на ЧМ сборная России уступила в упорнейшей борьбе аргентинцам (61:69), бессменным лидером которых является знаменитый Луис Скола. Таким образом, наша сборная не смогла занять первое место в группе В и усложнила себе выход в плей-офф.

Поляки на первом групповом этапе одержала три победы, переиграв Венесуэлу (80:69), Китай (79:76) и Кот-д’Ивуар (80:63). По мнению опрошенных экспертов, россиянам будет противостоять сыгранная команда, которая агрессивно защищается, и имеет в своем составе ряд добротных игроков. Её лидеры — форвард «Зенита» Матеуш Понитка (17,3 очка и 6 подборов — в среднем за игру), натурализованный разыгрывающий Эй Джей Слоутер (4,3 передачи) и форвард «Уникахи» Адам Вачиньски (11 очков и 3,7 передачи).

— Уверен, что это будет интересный матч для болельщиков, — сказал «Известиям» наставник варшавской «Легии», экс-тренер «Химок» Тане Спасев. — Нападение сборной Польши строится на «катах» (входах под кольцо). Партнёры стараются освобождать Адама Вачински под открытые броски, которые он завершает с очень хорошим процентом (41,7% точных трехочковых на ЧМ-2019). России надо внимательно сыграть с игроком «Уникахи» в защите и строить свое нападение на пик-н-роллах через тяжелого форварда. На этой позиции у нашей команды очевидное преимущество.

Польша отобралась на ЧМ впервые с 1967 года. В квалификации она смогла дважды обыграть топовую Хорватию (правда, без главных звезд) и занять третье место в отборочной группе. Выше финишировали Литва и Италия, которая обошла Польшу лишь по разнице забитых и пропущенных мячей в очных встречах.

С 2014 года Польшу тренирует американец Майк Тэйлор. С 2018 года помимо сборной он также возглавляет немецкий «Гамбург», который в прошлом сезоне добился повышения в классе, и теперь будет выступать в Бундеслиге. Больше в послужном списке тренера нет достижений, но в федерации баскетбола Польши довольны его работой, и выход во второй групповой этап ЧМ-2019 уже можно считать серьезным достижением.

— Россиянам достался серьезный соперник, — отметил «Известиям» тренер «Восток-65» Эдуард Рауд. — Сборная Польши показывает хорошую и взвешенную игру на ЧМ-2019. Она пытается контролировать ритм, не давая сопернику выполнять большое количество атак, и при этом достаточно агрессивно защищается. Ну и самое главное, команда очень сыгранная, все основные игроки участвовали в отборе.

Эффект Понитки

Польша всегда отличалась наличием доминирующего центрового. Но бывший «большой» «Финикса» и «Вашинтона» Марчин Гортаг (211 см) завершил карьеру в сборной, экс-игрок «Химок» и УНИКСа Мацей Лампе (208 см) не попал в итоговую заявку, а 215-сантиметровый баскетболист «Андорры» Пшемыслав Карновски не смог приехать нынешним летом. Таким образом, крен атак сместился в зону Матеуша Понитки, который пока полностью оправдывает доверие тренеров.

В прошлом сезоне Эдуард Рауд был скаутом «Локомотива-Кубань» и хорошо знает сильные и слабые стороны польского форварда.

— Матеуш проводит турнир на каком-то феноменальном уровне, — продолжил Эдуард Рауд. — Он боец до мозга костей, приносящий своей команде много пользы как в защите, так и в нападении. На каждую игру он выходит с настроем победить любой ценой. В целом сборная Польши, как и многие другие команды на этом ЧМ, выбирает слабого игрока в защите соперников. Поэтому будет важно, чтобы в ключевые моменты у нашей сборной оказывались лучшие защитники против польских лидеров. Хочу пожелать нашим ребятам победы, обыграть соперников им точно по силам. У нас отличная команда, за которую хочется болеть, переживать и верить. Приятно наблюдать как парни бьются друг за друга, опытные игроки поддерживают молодых, а молодые берут на себя ответственность.

Слабость Понитки в отсутствии стабильного дальнего броска (1/4 на ЧМ-2019) и очень низкий процент реализации после ведения в правую сторону. Сергей Базаревич понимает это и наверняка даст новичку «Зенита» бросать с дистанции.

При этом важно, чтобы наши молодые игроки отлично проявили себя. Как это сделал 22-летний Андрей Сопин в матче с Аргентиной (9 очков и 4 передачи почти за 22 минуты игрового времени).

— Сергей Базеревич прекрасно понимает, что впятером-всемером такой турнир, как чемпионат мира-2019 успешно не пройти, — пояснил «Известиям» чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов. — Соответсвенно, право на ошибку имеют практически все. И игроки этим не злоупотребляют, а делают правильные выводы. И мы видели, как по ходу игр первого группового раунда улучшалась игра у Сопина, Мотовилова, Валиева. Они были полезны и важны. Поэтому нам нужна широкая ротация — без нее трудно.

Матч Россия–Польша начнется в 11:00 мск