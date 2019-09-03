Здравствуй, Скола: Россия начинает биться за плей-офф с Аргентиной

Сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате мира – 2019 в Китае, преодолев первый групповой этап и обеспечив себе место в олимпийской квалификации. Это стало возможным благодаря двум победам подряд. На прошлой неделе наша команда была сильнее Нигерии (82:77), а в понедельник переиграла Южную Корею (87:73). Таким образом, в игре с Аргентиной, которая также пока идет без поражений, определится не только победитель группы B, но и фаворит за место в плей-офф.

Напомним, что во втором групповом турнире мы проведем всего два матча — с двумя лучшими командами из «скрестной» группы А (Кот-д’Ивуар, Польша, Венесуэла и Китай). Но в зачет пойдут все пять игр: три из первого этапа и две из второго.

— Мы выполнили задачу-минимум, но теперь перед нами новая цель, — пояснил «Известиям» чемпион Европы, глава департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов. — Нас ждет важнейший матч с Аргентиной, где будут разыгрываться очки за выход в плей-офф. Соответственно надо забыть одержанные победы и полностью сосредоточиться на изучении нашего принципиального соперника. Аргентинцы показывают качественный баскетбол в Китае, и, чтобы обыграть их, надо будет выложится на 120%.

В понедельник сборная Аргентины довольно легко одолела Нигерию (94:81), досрочно гарантировав себе место во втором групповом раунде. Чтобы присоединиться к латиноамериканской команде, нашей команде надо было выиграть у сборной Южной Кореи, замыкающей рейтинг ФИБА среди участников финальной стадии ЧМ-2019.

Вначале показалось, что подопечные Сергея Базаревича без проблем решат эту задачу. В первой четверти россияне здорово защищались, обыгрывали своих оппонентов один в один и забивали много легких мячей. В какой-то момент наше преимущество составило +12, но тут корейцы воспряли духом и стали шаг за шагом сокращать отставание в счете. Они взвинтили темп, а натурализованный американец Рикардо Рэтлифф, выступающий под именем Гуна Ра, напомнил с каким высоким процентом он может атаковать. Во второй четверти американец набрал 11 очков, а его команда ушла на большой перерыв, проигрывая всего три очка (40:37).

Вторая половина началась с шока для всех наших болельщиков. Капитан команды, один из лучших игроков встречи Виталий Фридзон подвернул голеностоп и дал понять, что больше не может продолжать игру. У корейцев появился шанс развить свой успех, но тут наша команда вновь проявила характер. Пять очков подряд и перехват от Сергея Карасёва позволили россиянам вновь достигнуть преимущества в 10 и более очков. После этого наши ребята спокойно контролировали ход игры, исправно набирая очки в позиционном нападении. А два потрясающих блок-шота Андрея Зубкова окончательно добили соперников. Четвертая четверть по сути превратилась в формальность. Базаревич дал возможность отдохнуть лидерам, а резервисты только упрочили преимущество нашей сборной.

— Важно, что нам удалось сдержать Гуна Ра, — рассказал «Известиям» центровой сборной России Владимир Ивлев. — Задача заключалась в том, чтобы не давать ему бросать со средней дистанции, а заставлять идти под кольцо и атаковать с сопротивлением. Мы так и делали всю игру. В какие-то моменты подстраховка работала, в какие-то нет. В итоге американец набрал 19 очков, но это не 31, как в предыдущем матче с Аргентиной.

Самыми результативными игроками у нашей сборной стали Андрей Воронцевич и Виталий Фридзон (по 13 очков). По 11 очков в активе Михаила Кулагина и Андрея Зубкова.

— Очень полезно сыграли Воронцевич и Зубков, — отметил «Известиям» вице-чемпион мира, девятикратный чемпион России Игорь Куделин. — И если форвард ЦСКА ожидаемо ведет команду за собой, то Зубкову надо отдать должное. Он набрал хорошую форму к ЧМ-2019 после не самого удачного клубного сезона и здорово действует на обоих концах площадки.

Стоит отметить, что в составе сборной Аргентины собрано много игроков экстра-класса. Это разыгрывающие «Реала» Факундо Кампаццо и Николас Лапровиттола, игроки «Басконии» Патрисио Гарино и Лука Вильдоса. Бессменный лидер команды — знаменитый Луис Скола. Он набрал 23 очка в матче с Нигерией и вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории чемпионатов мира. Для экс-игрока «Хьюстона» это уже пятый чемпионат мира — в них он успел отметиться уже 611 очками.

— Разгромное поражение от Аргентины в товарищеской игре незадолго до старта ЧМ — не показатель, — продолжил Игорь Куделин, ныне возглавляющий «Химки-ДЮБЛ». — Под определенного соперника есть свои тактические взаимодействия, и Базаревич наверняка сделает правильные выводы после того матча. Что касается Сколы, то он уже не тот. Все-таки человеку 39 лет, и большинство фолов судьи свистят на нем за счет его авторитета. Мне кажется, что Ивлев и Валиев способны его закрыть. В основном сейчас баскетбол строится через маленьких, за счет агрессивной игры и давления первого номера. Многие команды просто не выдерживают темп, предложенный соперником.

Очная игра лидеров группы B состоится 4 сентября. Начало встречи в 15:30 мск.