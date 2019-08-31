Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Попадание Сопина на ЧМ-2019 похоже на сказку»

Гендиректор БК МБА Игорь Кочарян — о перспективах сборной в Китае и Кубке Европы по баскетболу «три на три»
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Главный слайд
Начало статьи
«Попадание Сопина на ЧМ-2019 похоже на сказку»
2019-08-30 12:34:27">
2019-08-30 12:34:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене пройдет Кубок Европы по баскетболу «три на три». Нашим мужской и женской сборным необходимо хорошо выступить на турнире, чтобы продолжить бороться за прямые путевки на Олимпийские игры. Об этом «Известиям» сообщил генеральный менеджер женской команды России, гендиректор ПБК МБА Игорь Кочарян. Он также рассказал о переходе в столичную команду Екатерины Федоренковой и о том, как воспитаннику клуба Андрею Сопину удалось попасть в итоговую заявку национальной сборной на чемпионат мира – 2019, который стартует 31 августа в Китае.

Молодой подбор: обновленная сборная едет на ЧМ за путевкой в Токио
Наши баскетболисты ставят перед собой максимальные задачи, несмотря на кадровые проблемы

— Кубок Европы по баскетболу «три на три» — важное соревнование для сборной России?

— Безусловно. Если мы хотим квалифицироваться на Олимпийские игры – 2020 напрямую, то должны оказаться на первом или втором месте в рейтинге ФИБА на 1 ноября 2019 года. Пока женская сборная идет на первом месте, мужская — на втором. Так что в Дебрецене мы должны подтвердить свое лидерство. Думаю, у обеих сборных есть хорошие шансы на победу.

— Воспитанник МБА 22-летний Андрей Сопин неожиданно для многих попал в состав сборной России на чемпионат мира – 2019 по баскетболу в Китай. Это событие для вашего клуба?

Вся система МБА выстраивалась таким образом, чтобы в приоритете был не результат, а индивидуальное развитие игроков. И Сопин — это яркий пример работы системы. Он прошел все ступени в нашем клубе: ДЮБЛ, Суперлига-2, Суперлига-1. Андрей стал лидером нашей первой команды, и в прошедшем сезоне мы специально отдали его в аренду в «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), чтобы он почувствовал другую атмосферу, другого тренера. В итоге Андрей помог Ревде выиграть бронзовые медали Суперлиги-1. Он получил отличный опыт и удостоился вызова в сборную.

Андрей Сопин
Андрей Сопин баскетбол

Андрей Сопин

Фото: пресс-служба ПБК МБА
Российские варианты: «Парма» пытается удержать Александра Платунова
На разыгрывающего национальной команды есть спрос в это межсезонье

— Помимо травм лидеров, что еще помогло ему выиграть конкуренцию за место в составе? Например, у разыгрывающего «Пармы» Александра Платунова.

— У него большой кредит доверия от тренеров и руководства МБА, есть право на ошибку и много игрового времени. За счет этого он уверен в своих силах, и, когда ему предоставился шанс от Сергея Базаревича (главного тренера сборной. — «Известия»), Андрей терпел, много работал и в итоге добился своего. В его случае это похоже на сказку. Попасть в сборную из Суперлиги дорогого стоит.

— Удастся удержать его в клубе на следующий сезон?

— Он переподписал контракт этим летом, и мы ждем его возвращения из сборной. Пока ситуация такая.

— Получит ли Сопин игровое время на самом ЧМ-2019?

— Зная его психологию — если тренер даст ему шанс в какой-то из игр, то он будет готов себя показать. В целом молодым разыгрывающим свойственно ошибаться. Поэтому для Андрея Сопина и Григория Мотовилова главное — без спадов, ровно провести свои игры. Не терять уровень, держать структуру игры. Надеюсь, у них всё получится.

— Команде по силам пробиться в плей-офф ЧМ-2019, учитывая такие колоссальные потери?

«Русские игроки хорошо натренировали иностранок»
Защитник сборной России Екатерина Федоренкова — о лимите на легионеров и неудачном Евробаскете-2019

Тренер верит в команду, а команда верит в тренера. Они проделали хорошую работу. А у массовых потерь есть минусы и плюсы. Нынешний ростер своей работоспособностью может преподнести сюрприз. Им надо терпеть, гнуть свою линию и делать то, над чем они работали последние полтора месяца. Многого от них не ждут, поэтому психологически ребята должны быть раскрепощены.

Что касается плей-офф, тут всё в наших руках. В товарищеских матчах сборная показала себя очень достойно, обыграв Испанию и Италию, неплохо сыграв с Аргентиной, несмотря на разницу в счете. Поэтому все соперники по первому и второму групповым этапам нам по зубам.

— Давайте перейдем к женской команде МБА. Тяжело оказалось подписать Екатерину Федоренкову, которая была одним из лидеров национальной сборной на Евробаскете-2019?

Мы сделали Кате предложение. Она взяла время на раздумье и решила принять его. Федоренкова — москвичка, хорошо знает многих девушек в нашем коллективе, тренеров, руководство. Ей не понадобится много времени на адаптацию, и уже в первых играх она сможет показывать свой лучший баскетбол. Надеюсь, что для обеих сторон это будет взаимовыгодное сотрудничество.

Федоренкова
Игрок сборной России Екатерина Федоренкова радуется победе в матче чемпионата Европы по баскетболу между женскими сборными командами Италии и России

Игрок сборной России Екатерина Федоренкова радуется победе в матче чемпионата Европы по баскетболу между женскими сборными командами Италии и России

Фото: ТASS/EPA/ANDREJ CUKIC
«Ужасно, что в Единой лиге так мало наших команд»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич — о чемпионате мира – 2019 и необходимости реформ в отечественном баскетболе

— На рынке свободных агентов также была другая баскетболистка сборной — Юлия Гладкова. Не удалось с ней договориться?

Мы не вели переговоры с Гладковой. На этой позиции мы сохранили игроков из состава прошлого сезона, плюс есть ряд молодых девушек из резерва, которых уже в этом году мы будем подтягивать к основе. В женской команде у нас точно такие же задачи: не только соответствовать уровню премьер-лиги, но и доводить до первой команды собственных воспитанников. Чтобы соблюсти этот баланс, мы выверенно и точечно планируем селекцию.

— В следующем сезоне МБА также будет играть в молодежной Единой лиге. Это вызов для клуба?

Лига пошла нам навстречу и приняла в свои ряды, за что им большая благодарность. У нас есть огромное желание выставить на этот турнир боеспособную команду, коллектив из молодых ребят на перспективу. Чтобы через год-два они пополнили основную команду в Суперлиге-1. Это была недостающая ячейка пирамиды, очень важная для нашего молодого клуба. Постараемся справиться со всеми задачами и здорово выступить в новом сезоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Надежда на Токио: Алексей Швед не намерен завершать карьеру в сборной
Агент игрока Обрад Фимич рассказал о том, как переживает игрок из-за пропуска ЧМ-2019
Не проЛангировали: сборную по баскетболу доверят российскому тренеру
После отставки Олафа Ланге женскую команду могут возглавить Элен Шакирова, Дмитрий Донсков или Александр Ковалев

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019