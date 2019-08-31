«Попадание Сопина на ЧМ-2019 похоже на сказку»

С 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене пройдет Кубок Европы по баскетболу «три на три». Нашим мужской и женской сборным необходимо хорошо выступить на турнире, чтобы продолжить бороться за прямые путевки на Олимпийские игры. Об этом «Известиям» сообщил генеральный менеджер женской команды России, гендиректор ПБК МБА Игорь Кочарян. Он также рассказал о переходе в столичную команду Екатерины Федоренковой и о том, как воспитаннику клуба Андрею Сопину удалось попасть в итоговую заявку национальной сборной на чемпионат мира – 2019, который стартует 31 августа в Китае.

— Кубок Европы по баскетболу «три на три» — важное соревнование для сборной России?

— Безусловно. Если мы хотим квалифицироваться на Олимпийские игры – 2020 напрямую, то должны оказаться на первом или втором месте в рейтинге ФИБА на 1 ноября 2019 года. Пока женская сборная идет на первом месте, мужская — на втором. Так что в Дебрецене мы должны подтвердить свое лидерство. Думаю, у обеих сборных есть хорошие шансы на победу.

— Воспитанник МБА 22-летний Андрей Сопин неожиданно для многих попал в состав сборной России на чемпионат мира – 2019 по баскетболу в Китай. Это событие для вашего клуба?

— Вся система МБА выстраивалась таким образом, чтобы в приоритете был не результат, а индивидуальное развитие игроков. И Сопин — это яркий пример работы системы. Он прошел все ступени в нашем клубе: ДЮБЛ, Суперлига-2, Суперлига-1. Андрей стал лидером нашей первой команды, и в прошедшем сезоне мы специально отдали его в аренду в «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), чтобы он почувствовал другую атмосферу, другого тренера. В итоге Андрей помог Ревде выиграть бронзовые медали Суперлиги-1. Он получил отличный опыт и удостоился вызова в сборную.

Андрей Сопин Андрей Сопин Фото: пресс-служба ПБК МБА

— Помимо травм лидеров, что еще помогло ему выиграть конкуренцию за место в составе? Например, у разыгрывающего «Пармы» Александра Платунова.

— У него большой кредит доверия от тренеров и руководства МБА, есть право на ошибку и много игрового времени. За счет этого он уверен в своих силах, и, когда ему предоставился шанс от Сергея Базаревича (главного тренера сборной. — «Известия»), Андрей терпел, много работал и в итоге добился своего. В его случае это похоже на сказку. Попасть в сборную из Суперлиги дорогого стоит.

— Удастся удержать его в клубе на следующий сезон?

— Он переподписал контракт этим летом, и мы ждем его возвращения из сборной. Пока ситуация такая.

— Получит ли Сопин игровое время на самом ЧМ-2019?

— Зная его психологию — если тренер даст ему шанс в какой-то из игр, то он будет готов себя показать. В целом молодым разыгрывающим свойственно ошибаться. Поэтому для Андрея Сопина и Григория Мотовилова главное — без спадов, ровно провести свои игры. Не терять уровень, держать структуру игры. Надеюсь, у них всё получится.

— Команде по силам пробиться в плей-офф ЧМ-2019, учитывая такие колоссальные потери?

— Тренер верит в команду, а команда верит в тренера. Они проделали хорошую работу. А у массовых потерь есть минусы и плюсы. Нынешний ростер своей работоспособностью может преподнести сюрприз. Им надо терпеть, гнуть свою линию и делать то, над чем они работали последние полтора месяца. Многого от них не ждут, поэтому психологически ребята должны быть раскрепощены.

Что касается плей-офф, тут всё в наших руках. В товарищеских матчах сборная показала себя очень достойно, обыграв Испанию и Италию, неплохо сыграв с Аргентиной, несмотря на разницу в счете. Поэтому все соперники по первому и второму групповым этапам нам по зубам.

— Давайте перейдем к женской команде МБА. Тяжело оказалось подписать Екатерину Федоренкову, которая была одним из лидеров национальной сборной на Евробаскете-2019?

— Мы сделали Кате предложение. Она взяла время на раздумье и решила принять его. Федоренкова — москвичка, хорошо знает многих девушек в нашем коллективе, тренеров, руководство. Ей не понадобится много времени на адаптацию , и уже в первых играх она сможет показывать свой лучший баскетбол. Надеюсь, что для обеих сторон это будет взаимовыгодное сотрудничество.

Федоренкова Игрок сборной России Екатерина Федоренкова радуется победе в матче чемпионата Европы по баскетболу между женскими сборными командами Италии и России Фото: ТASS/EPA/ANDREJ CUKIC

— На рынке свободных агентов также была другая баскетболистка сборной — Юлия Гладкова. Не удалось с ней договориться?

— Мы не вели переговоры с Гладковой. На этой позиции мы сохранили игроков из состава прошлого сезона, плюс есть ряд молодых девушек из резерва, которых уже в этом году мы будем подтягивать к основе. В женской команде у нас точно такие же задачи: не только соответствовать уровню премьер-лиги, но и доводить до первой команды собственных воспитанников. Чтобы соблюсти этот баланс, мы выверенно и точечно планируем селекцию.

— В следующем сезоне МБА также будет играть в молодежной Единой лиге. Это вызов для клуба?