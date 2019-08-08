Российские варианты: «Парма» пытается удержать Александра Платунова

Разыгрывающий «Пармы» и сборной России Александр Платунов (22 года, рост 192 см) может сменить клубную прописку этим летом. По словам агента игрока Максима Шарифьянова, баскетболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры в Единой лиге. Контракт самого ценного игрока (MVP) «Финала четырех» Кубка России-2019 подошел к концу, и «Парма» готова продолжить сотрудничество со своим воспитанником. Теперь выбор за самим Александром, который сейчас находится в расположении национальной сборной и имеет шансы поехать на чемпионат мира – 2019 в Китай.

Александр Платунов стал одним из открытий баскетбольного сезона в России. Он помог «Парме» второй раз в истории выиграть Кубок страны, став лучшим снайпером финального матча с «Нижним Новгородом» (17 очков), а в полуфинале с «Новосибирском» был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл (10 очков, 9 подборов и 8 результативных передач). Спортсмена похвалил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, а главный тренер национальной команды Сергей Базаревич начал вызывать его в сборную.

Правда, в Единой лиге-2018/19 Платунов не выдерживал конкуренцию с иностранными легионерами клуба (в Кубке России команды играют исключительно местные баскетболисты). В среднем он проводил на паркете чуть больше 10 минут, набирая в среднем 2,7 очка и 1,4 передачи. Летом контракт талантливого разыгрывающего подошел к концу, и есть вероятность, что он откажется от продления соглашения с «Пармой».

— Пока я в подвешенном состоянии, — пояснил «Известиям» Александр Платунов. — Контракт с «Пармой» закончился, и сейчас мой агент общается с этим клубом и другими командами. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время вопрос решился. Всё равно мысли о будущем иногда отвлекают от того, чтобы полностью сосредоточиться на сборной.

В «Парме» подтвердили, что готовы продлить контракт с игроком, который прошел все ступени клубной академии и смог закрепиться в основной команде.

— Мы надеемся сохранить Сашу в команде, сейчас ведем переговоры об этом, — сказал «Известиям» президент пермского клуба Сергей Богуславский.

Агент игрока Максим Шарифьянов заверил, что в ближайшее время Платунов определится со своим будущим.

— Со дня на день мы подпишем новый контракт, — сказал он «Известиям». — Без работы Саша точно не останется, у него всё будет хорошо в плане продолжения карьеры. Наиболее проблемная позиция в нашем баскетболе — это разыгрывающий с российским паспортом. Мы рассматриваем несколько вариантов в Единой лиге, в том числе общаемся и с «Пармой».

На товарищеском турнире в Москве Александр Платунов дебютировал за сборную. В игре с Иорданией он набрал три очка, в матче с Ираном — девять.

— Для него это колоссальный опыт, и мы благодарны Сергею Базаревичу за то, что он доверяет молодому игроку, который по большому счету был всего на одном коротком сборе, — отметил Максим Шарифьянов. — Такого подхода не хватало сборной в последние годы, когда бы 20–22-летние ребята не только попадали в расширенные списки, но и играли в главной команде страны.

В детстве Платунов жил в одном доме с игроком «Урал-Грейта», одним из первых легионеров в российском баскетболе Энтони Боуи. Именно американец заинтересовал его этим видом спорта.

— Однажды мы со старшим братом бросали мяч в кольцо во дворе. Тогда мне было четыре, а брату шесть. Боуи проходил мимо и решил с нами побросать, показал простейшие элементы, нам это все невероятно понравилось. Дедушка увидел наше увлечение и начал водить на матчи «Урал-Грейта», потом, когда мне исполнилось семь лет, я пошел в «Урал-Грейт-Юниор». В «Парме» оказался, когда учился в 11-м классе, начал играть за ДЮБЛ, — вспоминал Платунов в интервью «Известиям».

Александр Платунов отправился с национальной сборной на товарищеский турнир в Верону, где наша команда сыграет с Венесуэлой, Италией и Сенегалом.