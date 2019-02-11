Кубок России едет в Пермь: «Парма» выиграла первый трофей сезона

Пермская «Парма» одержала победу над «Нижним Новгородом» («НН») в решающем матче «Финала четырех» Кубка России и во второй раз стала обладателем почетного трофея. В матче за третье место «Новосибирск» взял верх над питерским «Спартаком» (71:62). Обладателем титула самого ценного игрока (MVP) Кубка России стал 21-летний разыгрывающий пермяков Александр Платунов. В символическую пятерку «Финала четырех» вошли Сергей Токарев («Новосибирск»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Николай Жмако («Парма»), Константин Буланов («Парма») и Евгений Фидий («Спартак»).

Финальный матч Кубка России, который проходил в Нижнем Новгороде, действительно удался. Пермяки с самого начала обозначили претензии на победу и к большому перерыву повели со счетом 40:29. Не изменилась ситуация и в третьей четверти — к заключительному игровому отрезку преимущество пермской команды достигло 17 очков. В последней четверти хозяева паркета смогли серьезно прибавить и сократить отставание до двух очков, но в решающий момент точнее были гости. Героем встречи стал защитник пермского клуба Глеб Шейко, сын двукратного чемпиона России в составе «Урал-Грейта» Андрея Шейко. Три его дальних попадания в концовке определили победителя этого матча. Итоговый счет встречи — 73:67 (22:19, 18:10, 17:11, 27:16) в пользу «Пармы».

— «Финал четырех» был организован на высоком уровне, — сказал «Известиям» чемпион Европы, руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов. — Хочется сказать за это спасибо клубу «НН» и правительству Нижегородской области. Они потратили много сил, чтобы праздник баскетбола удался. Команды тоже не подвели — мы видели борьбу в каждом матче. Никто из игроков не экономил силы, показав красивый, бескомпромиссный баскетбол. Это радует, ведь Кубок России преподнес две сенсации. В матче за третье место фаворитом был «Спартак», а в финальной игре — «НН». Получилось же всё наоборот. Можно только поздравить «Парму» с завоеванным трофеем.

MVP «Финала четырех» признан Александр Платунов. Он оказался лучшим снайпером финального матча с «Нижним Новгородом» (17 очков), а в полуфинале с «Новосибирском» был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл (10 очков, 9 подборов и 8 результативных передач).

— На игру Платунова теперь точно обратят внимания тренеры сборной, — продолжил Никита Моргунов. — Как он дальше будет прогрессировать — зависит только от него, но уверенно могу сказать, что Саша заслужил звание MVP. В полуфинале он был близок к трипл-даблу, а в финале был главным действующим лицом «Пармы». Помог команде добиться задела в первой половине, которого в итоге и хватило для победы. Не стушевался в концовке, продолжив приносить пользу. Понятно, что надо быть острожным в оценках молодых игроков, их нельзя перехваливать. Но тот факт, что в российском баскетболе появляются такие талантливые ребята, может только радовать.

«Парма» завоевала почетный трофей во второй раз (впервые — в домашнем «Финале четырех» – 2015/16) и стала шестым клубом, одержавшим победу в Кубке России как минимум дважды. Столько же его выигрывали «Локомотив-Кубань», «Красные Крылья» и «Новосибирск». Чаще — только ЦСКА (четыре титула) и УНИКС (три).

— Этот сезон складывается для нас непросто и победа в Кубке России, уверен, должна помочь нам более успешно выступать в Единой лиге ВТБ, — сказал «Известиям» генеральный директор «Пармы» Евгений Башминов. — Команда должна еще больше сплотиться. Последние неудачи не способствовали этому, хотя легионеры, которые не могут играть в Кубке России, поддерживали ребят в Нижнем Новгороде — постоянно звонили, писали. Для них эта победа также должна стать отправной точкой, чтобы найти свою игру. Увы, в течение сезона мы так и не смогли наладить командные взаимодействия. Победа в Нижнем Новгороде должна стать примером, к чему нужно стремиться и за счет чего можно радовать болельщиков как можно чаще.

Стоит отметить, что за несколько дней до «Финала четырех» Кубка России «Парма» уволила главного тренера Николайса Мазурса. В Нижнем Новгороде команду возглавлял его помощник — Вячеслав Шушаков.

— Хочу поздравить с этой победой и Николайса Мазурса, — продолжил Евгений Башминов. — Он приложил усилия, чтобы команда подготовилась на предсезонных сборах и в ходе сезона. Сделать какие-то кардинальные изменения после его ухода было невозможно. Но отмечу и Вячеслава Шушакова. Та работа, которую он проделал за столь короткий период, и то, как правильно он расставил акценты, принесло свои плоды. Болельщики «Пармы» очень счастливы.

Ну а «Нижнему Новгороду» по-прежнему не удается сделать последний шаг. Он трижды выступал в финальном матче и трижды проиграл. В розыгрыше-2010/11 волжане уступили «Спартаку» из Санкт-Петербурга (53:80), а год назад — «Локомотиву-Кубани» (64:85).