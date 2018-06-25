Данило Анджушич уходит из УНИКСа

БК УНИКС не стал продлевать контракт 27-летнего защитника Данило Анджушича. По информации источника «Известий» в казанском клубе, сербский баскетболист покинул расположение команды и занялся поисками нового места работы.

Официальный представитель Данило Анджушича Обрад Фимич подтвердил, что карьера защитника в УНИКСе подошел к концу.

— Контракт Анджушича с УНИКСом истек, — сказал «Известиям» Обрад Фимич. — Ищем ему новую команду. Сейчас ведем переговоры с одним из клубов Единой лиги ВТБ. Также не исключено, что игрок продолжит карьеру в другом европейском чемпионате.

Стоит отметить, что в межсезонье, помимо Данило Анджушича, УНИКС покинул и российский центровой Григорий Шуховцов. При этом клуб продлил соглашения Мелвином Эджимом, Джамаром Смитом и Трентом Локеттом.

Данило Анджушич перешел в УНИКС из «Пармы» в феврале 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1». В 15 матчах Единой лиги за пермский клуб он набирал в среднем 19,8 очка, 3,8 подбора и 3,7 передачи. Благодаря такой высокой результативности серб был удостоен вызова на первый Матч всех звезд Единой лиги и приглашения в один из российских топ-клубов.

В составе УНИКСа средние показатели Данило Анджушича заметно снизились. Защитник получал не так много игрового времени и находился в тени безоговорочных лидеров казанцев — американца Кита Лэнгфорда и испанца Хоакима Колома. В связи с отъездом Кита Лэнгфорда в Китай и серьезным обновлением состава серб рассчитывал закрепиться в стартовой пятерке и проводить на площадке по 20–25 минут игрового времени.

Однако это не входило в планы нового тренера клуба Димитриса Прифтиса. Игрок оказался «лишним» легионером команды и не был заявлен на участие в Единой лиге. Таким образом, за сезон баскетболист принял участие только в 15 матчах Еврокубка, набирая в среднем 2,5 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи за 10 минут игрового времени.

Свою карьеру Данило Анджушич начал в 15 лет, подписав профессиональный контракт с БК «Хемофарм». В 20 лет он оказался в составе гранда сербского баскетбола — «Партизана», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка страны. В декабре 2012 года «Партизан» продал Данило Анджушича в итальянский «Виртус». Однако в знаменитом итальянском клубе карьера баскетболиста не задалась. Он дважды уезжал в аренду, а в 2015 году вновь вернулся в «Партизан».

В сентябре 2016 года Данило Анджушич стал первым легионером в истории пермской «Пармы». Не исключено, что в это межсезонье игрок вернется в пермский клуб.

В составе сборной Сербии защитник выиграл два юношеских чемпионата Европы (U-16 в 2007 году и U-19 в 2009-м) и вызывался в национальную команду.

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