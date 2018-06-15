Трент Локетт и Мелвин Эджим остаются в УНИКСе

БК УНИКС воспользуется опцией в контракте легкого форварда Мелвина Эджима (27 лет, 198 см) и защитника Трента Локетта (27 лет, 196 см) и продлит их соглашения с клубом до конца сезона-2018/19. Эту информацию «Известиям» подтвердил президент казанской команды Евгений Богачев.

По словам руководителя УНИКСа, оба легионера достойно проявили себя в завершившемся сезоне.

— Локетт остается в команде на следующий сезон, — рассказал Евгений Богачев. — То же могу сказать по Эджиму. Думаю, мы договоримся о продлении контракта в ближайшее время.

Средние показатели Трента Локетта в Единой лиге ВТБ — 8,2 очка и 4,2 подбора, в Еврокубке— 7,6 очка и 4,9 подбора. Статистика Мелвина Эджима в Единой лиге — 9,4 очка и 5,2 подбора, в Еврокубке — 9,2 очка и 5,1 подбора. Оба игрока внесли весомый вклад в победу УНИКСа в четвертьфинальной серии с «Нижним Новгородом», которая позволила казанцам выполнить задачу на сезон и выйти в «Финал четырех».

До перехода в УНИКС Мелвин Эджим выступал за «Венецию». Канадец с нигерийским паспортом попал в символическую пятерку Лиги чемпионов-2016/17 и был признан самым ценным игроком (MVP) победного для клуба плей-офф чемпионата Италии.

Трент Локетт в сезоне-2016/17 выступал в составе испанского «Бетиса», набирая по 11,3 очка, 5,3 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч. Свою карьеру американец начинал в «Рено Бигхорнс» (фарм-клубе «Сакраменто»), после чего перебрался в Европу и, помимо «Бетиса», успел поиграть в немецком «Брауншвейге» и итальянском «Тренто».

Стоит отметить, что УНИКС точно сохранит в своих рядах и двух российских игроков — 32-летнего разыгрывающего Антона Понкрашова и 32-летнего защитника Евгения Колесникова. Их контракты действительны до конца сезона-2018/19.

А вот будущее Хоакима Колома пока остается довольно туманным — соглашение 29-летнего разыгрывающего сборной Испании подошло к концу.

— Мы думаем насчет нового контракта Колома, — продолжил Евгений Богачев. — Если агенты игрока поумерят аппетиты в отношении заработной платы, то мы можем оставить испанца. Если же они продолжат настаивать на значительном увеличении его оклада, наши пути, скорее всего, разойдутся.

Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ Хоаким Колом

Хоаким Колом демонстрировал великолепную игру в чемпионате, но не смог проявить свои лучшие качества в «Финале четырех» Единой лиги. В полуфинале с «Химками» разыгрывающий набрал 13 очков, допустив три потери и показав низкий процент попадания из-за дуги (2/8 — 25%). В матче за третье место испанец также набрал 13 очков, но это не помогло его команде избежать разгромного поражения (29:93). В итоге УНИКС занял только четвертое место в Единой лиге-2017/18, однако в следующем году команда сыграет в Еврокубке.

В завершившемся розыгрыше Еврокубка казанцы дошли до четвертьфинала, где в трех матчах уступили мюнхенской «Баварии» (1:2).

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