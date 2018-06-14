Обидное «серебро»

Женская сборная России по баскетболу «три на три» завоевала серебро Кубка мира, проходившего c 8 по 12 июня в столице Филиппин Маниле. В финале российская команда, прибывшая на турнир в ранге действующего обладателя титула, уступила сборной Италии (12:16). Победителями чемпионата мира среди мужских команд стала команда Сербии, обыгравшая в финале голландцев (16:13). Российская мужская команда не смогла выйти в 1/4 финала, заняв четвертое место в группе.

Женская национальная команда, в составе которой выступали Анна Лешковцева (МБА), Анастасия Логунова («Динамо» Курск), Людмила Сапова (МБА) и Александра Столяр («Казаночка»), легко преодолела групповой этап турнира, выиграв три матча из четырех. В четвертьфинале нашим девушкам довольно легко удалось обыграть команду Чехии (21:14), которая считалась одним из фаворитов турнира. А вот в полуфинале команду России ждало настоящее испытание. В матче с француженками наша сборная в ходе встречи проигрывала 3:8 и 6:10. Однако, проявив характер, россиянки перевели игру в овертайм (15:15) и добились там тяжелейшей победы (19:17). Два решающих штрафных реализовала Анастасия Логунова.

К сожалению, после такого матча наши баскетболистки, похоже, не успели восстановиться ни физически, ни эмоционально. Но главное, чего им не хватило в финале с Италией, — удачи. Соперницы быстро «поймали» игру и в первые полторы минуты реализовали четыре броска подряд. Россиянки же за весь матч смогли отправить в цель лишь треть бросков с игры (8 из 24) и смазали все пять двухочковых попыток.

Итоги выступления сборной России для «Известий» подвел генеральный менеджер команды Игорь Кочарян.

— Конечно, после финальной игры наши девушки были подавлены, они очень хотели защитить свой титул, — отметил он. — Осадок от этого поражения остался, но тот факт, что мы расстраиваемся даже второму месту на чемпионате мира, говорит о высочайшем уровне команды. К тому же перед стартом ЧМ-2018 мы из-за травмы потеряли Татьяну Петрушину. Заменившая ее Людмила Сапова играла свой первый турнир «три на три» на таком высоком уровне. Очень тяжело вникнуть во все нюансы, но Люда молодец, показала себя настоящим бойцом. На групповом этапе она получила серьезную травму руки и не могла бросать в плей-офф, лишившись своего главного козыря.

Стоит отметить, что капитан сборной России Анна Лешковцева была включена в тройку лучших игроков чемпионата мира. В символическую сборную также вошли итальянка Рей Лин Д’Али и китаянка Ли Юньгунь.

— Анна провела еще один турнир на высочайшем уровне (на ЧМ-2017 Анна Лешковцева также была признана MVP турнира. — «Известия»), — заявил агент спортсменки, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. — Радует, что она, как хорошее вино, с каждым годом становится всё лучше и лучше. В довольно зрелом для баскетбола возрасте Лешковцева попала в сборную и сразу стала одним из ее лидеров. Она креативный игрок, способный создавать возможности для себя и партнеров. Такие игроки в большом дефиците в российском баскетболе — как в мужском, так и в женском. Эти качества помогают ей и в баскетболе «три на три».

Шанс взять реванш у итальянок может представиться нашей сборной на чемпионате Европы, который c 14 по 16 сентября 2018 года пройдет в Бухаресте.

— Для начала нам надо пройти квалификацию на чемпионат Европы, — продолжил Игорь Кочарян. — Отборочные матчи пройдут с 30 июня по 1 июля в Румынии.

В свою очередь, отбор на Олимпийские игры в Токио – 2020 начнется только в следующем году.

— Всего в турнире в Японии примут участие восемь команд, — рассказал генеральный менеджер женской сборной России. — Отбор на Олимпиаду будет очень жестким. У Европы, ориентировочно, будет всего две путевки. Хотя это не совсем правильно — ведь европейские сборные доминируют на всех крупных турнирах. Как в мужском, так и в женском баскетболе «три на три».

Сборная России является действующим чемпионом Европы. В 2017 году в Амстердаме наши девушки выиграли пять матчей из пяти.

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