«С легкостью обменяла бы свой приз на командную победу»

На Филиппинах завершился чемпионат мира по баскетболу «три на три» среди женских команд. Сборная России дошла до финала турнира, в котором уступила команде Италии (12:16). Капитан россиянок России Анна Лешковцева по итогам чемпионата была включена в символическую сборную чемпионата. В интервью «Известиям» защитник МБА рассказала о спортивной борьбе и атмосфере, которая царила на мировом первенстве.

— Чего не хватило сборной России в финальном матче?

— Мы физически просели, и нам не хватило сил. Сборная Италии поймала кураж, и мы, к сожалению, не смогли ее остановить. Отмечу, что в составе итальянок в этом году произошли серьезные изменения — команду пополнила пара новых баскетболисток, которые очень хорошо влились в команду.

— Насколько изменилась игра нашей сборной по сравнению с прошлым годом?

— У нас появилось большее количество трехочковых бросков. Это связано с тем, что мы играли в закрытом помещении и могли больше акцентировать на этом внимание. Ведь когда играешь под открытым небом, ветер — еще один твой соперник.

— Александра Столяр забила решающие броски в тяжелейшем полуфинале с Францией...

— Да, она большая умница. Уже не первый раз ее броски спасали нас. К тому же, она заняла второе место в конкурсе дальних бросков, показав одинаковый результат с победительницей и уступив ей лишь по затраченному времени.

— Уровень турнира в 2018 году повысился?

— Однозначно. Все команды, особенно европейские, теперь на уровень выше. Все стали брать профессиональных игроков из классического баскетбола. Очень интересными получились четвертьфинальные пары. Все восемь команд были достойны выйти дальше.

— Ощущали поддержку российских болельщиков в Маниле?

— Болельщики очень порадовали, огромное им спасибо. Директ в Instagram у всех девчонок был завален словами поддержки. Много поздравлений пришло и после финала. Все писали, что гордятся нашим результатом. Это очень сильно поднимает настроение. Меня первыми поздравили самые близкие друзья и члены семьи.

— Правда, что баскетбол «три на три» является самым популярным видом спорта на Филиппинах?

— Да, это действительно так. Весь город Манила был обвешан плакатами, люди на улице постоянно просили сфотографироваться. Могу сказать, что местные жители очень доброжелательные, они создавали прекрасную атмосферу на матчах. И организация была на уровне, все наши просьбы очень быстро решались. Немного непривычной была еда, но в целом всё было замечательно.

— Вас включили в символическую сборную турнира. Что это значит для вас?

— Конечно, приятно получать столь высокое признание от организаторов, но я с легкостью обменяла бы индивидуальный приз на командную победу. Также отмечу, что организаторы могли взять в символическую команду любую из нас, просто мне повезло немножко больше.

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